Więcławice Stare: VI Warsztaty Gospel

Blisko 100 osób z całej Polski uczestniczyło przez weekend w VI Warsztatach Gospel w Więcławicach Starych koło Krakowa. Szkolenie przebiegało pod hasłem „Śpiewaj, rośnij, rozkwitaj”.

Główny cel naszego spotkania krył się właśnie w motcie. Zainspirował nas Psalm 92, którym mówi o długim, spełnionym życiu, które człowiek otrzymuje dzięki temu, że chwali Boga za to, co ma. I my tutaj chcieliśmy właśnie chwalić Go poprzez muzykę i śpiew – powiedziała współorganizatorka warsztatów, Agnieszka Żarnowska.

Jak podkreśliła, zamierzeniem było stworzenie przyjaznych warunków do tego, by uczestnicy mogli poznawać i jak najlepiej przeżywać pieśni, które oddają i wielbią Boga. „W muzykę gospel trzeba zaangażować nie tylko głos, ale także umysł i ciało. Człowiek jest więc zaktywizowany maksymalnie i widzieliśmy już niejeden raz, że Bóg wysłuchuje takiego wołania” – opisała, zaznaczając, że organizatorzy często otrzymywali świadectwa o uzdrowieniach.

Warsztaty poprowadził Colin Vassell – znakomity brytyjski wokalista, muzyk i nauczyciel śpiewu, który jest uznawany za jednego z najbardziej charyzmatycznych londyńskich dyrygentów gospel. Prowadzi tam następujące chóry: Wood Green Gospel Choir, New Revelation Singers czy London Gospel Factory.

W czasie szkoleń gościowi z zagranicy towarzyszył pianista Paweł Seweren, współpracujący m.in. z chórem Soul’n’Voices. Przez dwa dni uczestnicy ze słuchu nauczyli się 10 pieśni gospel z podziałem na trzy głosy.

„Gospel z jednej strony to duże wyzwanie do pracy nad swoim głosem. Ale to także rozwój duchowy – śpiewamy pieśni o Bogu, które zdarza nam się później omawiać. Ta muzyka wnosi wiele radości i umożliwia wyrażanie swojej wiary w bardzo mocny sposób” – przyznała 17-letnia Zosia Hinc, która w warsztatach w Więcławicach uczestniczy od kilku lat.

Warsztaty zakończył niedzielny koncert finałowy, który odbył się w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła. Po występie zbierano datki na leczenie siedmioletniej Kamilki Zdeb spod Miechowa, której walkę z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką lekooporną można śledzić na blogu fb.com/kamilkawkrainieczarow. Więcławickie szkolenie w muzyce gospelowej zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata”.