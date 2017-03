Więzienie i drakońskie grzywny grożą Francuzom broniącym życia

Rada Konstytucyjna we Francji zaaprobowała nowe kontrowersyjne prawo, zakazujące rozpowszechniania treści, które mogłyby odwieść kobietę od aborcji. Zarazem jednak ograniczono zakres jego zastosowania. Sędziowie orzekli, że zakaz ten nie może dotyczyć informacji skierowanych do ogółu odbiorców.

Tym niemniej Rada Konstytucyjna zgodziła się na represjonowanie obrońców życia, kiedy ich działalność jest skierowana bezpośrednio do kobiet w ciąży. Zdaniem ekspertów prawo to skutecznie zablokuje pracę wielu wolontariuszy, poradni czy telefonów zaufania przeznaczonych dla matek w trudnej sytuacji. Za przekroczenie zakazu rząd przewidział bowiem drakońskie kary: do 30 tys. euro grzywny i do dwóch lat pozbawienia wolności.