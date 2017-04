Wiślica: w sanktuarium MB Łokietkowej uczczą stulecie objawień fatimskich (zapowiedź)

Obchodzony 13 maja Maryjny Wieczór Wiślicki oraz nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca – to propozycja sanktuarium Matki Bożej Łokietkowej w Wiślicy na uczczenie obchodów setnej rocznicy objawień fatimskich.

Maryjny Wieczór Wiślicki rozpocznie się w sobotę 13 maja o godz. 20.00. Wydarzenie zapoczątkuje Msza św. koncelebrowana w intencjach składanych przez pielgrzymów. Homilię oraz konferencję wygłosi o. Jakub Nestorowicz OP. Odbędzie się także procesja fatimska wokół rynku w Wiślicy oraz modlitwa różańcowa i osobista adoracja.

Parafia w Wiślicy zaprasza także wiernych z diecezji i pielgrzymów na nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. „Najbliższa sobota jest pierwszą sobotą miesiąca. Parafianie z Wiślicy od kilku lat praktykują w sanktuarium Madonny Łokietkowej nabożeństwo pierwszych sobót, o które prosiła sama Matka Boża w Fatimie. Przez nie mamy możliwość wypełnić wszystkie warunki, o które prosiła Matka Boża” – zachęca ks. prałat Wiesław Stępień, kustosz sanktuarium.

W programie pierwszych sobót przewidziano: możliwość spowiedzi św. O godz. 18 odprawiona zostanie Msza św., a potem wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz Różaniec wynagradzający. Sobotnie spotkanie zakończy piętnastominutowe rozmyślanie nad jedną z tajemnic różańca.

Zapewne obecność oryginalnego, bo uśmiechniętego wizerunku Matki Bożej (co należy do rzadkości) w formie płaskorzeźby Dziewicy z Dzieciątkiem, wiąże się z niezwykłością wiślickiego sanktuarium, które jest uważane za kolebkę chrztu na ziemiach polskich. Był to ośrodek państwa Wiślan, które zapewne przyjęło chrzest w ramach misjonarskiej działalności Cyryla i Metodego, i dużo wcześniej niż uczynił to Mieszko I.

Obecność figury Matki Bożej – wyjątkowo starej jak na polskie realia – wiąże się zatem z wczesnochrześcijańskim rodowodem Wiślicy. Figura zachowała stylizację romańską, naznaczoną elementami wczesnogotyckimi. Początkowo była ona przeznaczona dla kościoła romańskiego z II ćw. XIII wieku, potem przeniesiono ją do gotyckiej kolegiaty.

Początki ośrodka kościelnego w Wiślicy to XI wiek. Pierwotny kościół był romański, następny – większy – także romański z kryptą (XII w.) W jego miejsce w I połowie XIII w. został zbudowany kolejny kościół romański – trójnawowy, z erygowaną przy nim kapitułą kolegiacką.

Obecny kościół zbudował Kazimierz Wielki w poł. XIV wieku, jako kościół ekspiacyjny za śmierć ks. Baryczki. Budowla była rozbudowywana do końca XIV wieku. Kościół jest gotycki, murowany z ciosu, z pozostałościami romańskimi. W ołtarzu głównym – wczesnogotycka rzeźba tzw. Madonny Łokietkowej (Uśmiechniętej). Obok kościoła – wapienna misa zwana „misą chrzcielną” kojarzona z przyjęciem chrztu ok. 880 r. przez księcia Wiślan z rąk św. Cyryla i Metodego.