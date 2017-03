Wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej w Nazarecie

W mozaice Pani Kalwaryjskiej jesteśmy zawarci wszyscy: Polacy żyjący w ojczyźnie i wszyscy wierzący, rozproszeni po całym świecie – mówił w niedzielę kard. Stanisław Dziwisz w bazylice Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie podczas uroczystości poświęcenia wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Emerytowany metropolita krakowski podkreślał, że w nazaretańskiej mozaice zawarta jest „umiłowana cząstka archidiecezji krakowskiej”.

W bazylice Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie zgromadzili się wierni uczestniczący w pielgrzymce z polskiej Jerozolimy do Ziemi Świętej, wraz z kard. Stanisławem Dziwiszem, bp. Kazimierzem Górnym, ojcami i braćmi bernardynami oraz kapłanami diecezjalnymi. Obecni byli także franciszkanie posługujący w Ziemi Świętej, m. in. kustosz sanktuarium w Nazarecie o. Bruno Varriani OFM oraz o. Dobromir Jaszta OFM, wikariusz Kustodii Ziemi Świętej. Wraz z polskimi pielgrzymami modlili się także twórcy mozaiki Osama Hamdan i Carla Benelli.

Uroczystej Mszy św. w bazylice Zwiastowania przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. W homilii podkreślał, że Kalwaria Zebrzydowska i Nazaret złączone są od wielu wieków przez duchowych synów św. Franciszka. „Opiekują się oni sanktuarium kalwaryjskim od ponad czterystu lat, tutaj w Ziemi Świętej od ośmiuset lat” – przypomniał hierarcha.

Według kard. Dziwisza, mozaika kalwaryjska w Nazarecie charakteryzuje się trzema rysami. Pierwszy z nich dotyczy posłuszeństwa Maryi. „Maryja uwierzyła Bożemu Słowu, które całkowicie przemieniło Jej życie i patrzenie na rzeczywistość. Ze zwykłej mieszkanki Nazaretu stała się Królową Nieba” – mówił, wyjaśniając że Jej postawa odmieniła oblicze całej ziemi i dziejów ludzkości. Drugim rysem wizerunku Pani Kalwaryjskiej jest troska o Świętą Rodzinę.

Metropolita senior przypomniał, że Matka Boża kochała swojego Syna, ale także, dziewiczo i wiernie, cichego cieślę z Nazaretu. „On także uczy nas pokory i służby tajemnicy życia i miłości” – tłumaczył kaznodzieja i dodał, że choć zawsze stał w cieniu Maryi i Jezusa, Józef uczestniczył w dziele zbawienia, które bez niego nie dokonałoby się. „Nikt inny nie potrafi nauczyć nas lepiej kochać Maryję i Jej Syna, jak on. To dlatego ta mozaika nie jest tylko zwykłym dziełem artystów, ale to nasza umiłowana cząstka archidiecezji krakowskiej” – dodał.

Trzeci rys nazaretańskiego wizerunku Kalwaryjskiej Pani to „misterium Boga w życiu człowieka”. „Nikt z ludzi nie był tak blisko tajemnicy wiary i obecności Boga, jak Maryja i Józef. Oni mogą nauczyć nas żyć na co dzień z Jezusem” – zaznaczył kardynał. Wyjaśnił, że nowa ewangelizacja to nieustanne odkrywanie tego, co rozpoczęło się w Nazarecie ponad dwadzieścia lat temu. „Maryja Kalwaryjska uczy nas świętości sakramentu małżeństwa i rodziny, formuje powołania kapłańskie i zakonne, i dźwiga tych, którym nie zawsze się wszystko codziennie udaje” – dodał.

Długoletni sekretarz św. Jana Pawła II powiedział także, że tak samo działał całym swoim życiem polski papież – wielki pielgrzym kalwaryjski i nazaretański. Przypomniał, że ostatnią Mszę św., którą sprawował w Polsce, Jan Paweł II odprawił właśnie w Kalwarii i zawierzył wtedy Matce Bożej Kalwaryjskiej cały naród polski i jego przyszłość.

Kardynał podkreślił na zakończenie, że w kalwaryjskiej mozaice „jesteśmy zawarci wszyscy: Polacy żyjący w ojczyźnie i wszyscy wierzący, rozproszeni po całej ziemi”. „Każde polskie i katolickie serce przytwierdzamy na zawsze w tej mozaice, tu dzisiaj w Nazarecie” – podsumował.

Kard. Dziwisz ofiarował nazaretańskiemu sanktuarium relikwie krwi św. Jana Pawła II. Kustosz bazyliki Zwiastowania Pańskiego o. Bruno Varriano OFM poinformował, że będą one zawsze wystawione w świątyni do publicznej czci wiernych.

Mozaika o wymiarach 145 na 80 cm została wykonana z masy perłowej i kamieni szlachetnych w pracowni w Jerycho. W bazylice w Nazarecie zostanie umieszczona wśród wizerunków Madonn z różnych stron świata, pochodzących z najważniejszych sanktuariów i miejsc kultu maryjnego.