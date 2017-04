Wkrótce pijarski Kongres Duchowości Młodych

W dniach 28 kwietnia – 1 maja w Krakowie odbędzie się Kongres Duchowości Młodych „Inspirowani Kalasancjuszem”. Do udziału w wydarzeniu można zgłosić się jeszcze tylko dzisiaj i jutro. Organizatorem wydarzenia są: Duszpasterstwo Akademickie Pijarów, Polska Prowincja Zakonu Pijarów i Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie.

„Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Jak doświadczyć Jego obecności w moim życiu? Co zrobić, gdy przychodzą wątpliwości w wierze? Czy moje emocje i marzenia mogą mnie doprowadzić do Boga? Skąd wziąć siły do życia? Jak nie zagubić się w świecie, który odpycha wiarę?” – to tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi będą poszukiwać uczestnicy pijarskiego Kongresu Duchowości Młodych.

Jak podkreślają organizatorzy stawianie takich pytań jest sposobem na pogłębienie swojej duchowości. „Nie da się ukryć, że dzięki modlitwie, refleksji, sakramentom oraz budowaniu wspólnoty wzmacniamy wiarę. Ale oprócz tych środków Bóg daje nam również świętych, którzy dzielą się z nami własną duchowością” – mówi o. Tomasz Abramowicz SP, współorganizator wydarzenia.

I dlatego też pomysł na to, by w Kalasantyńskim Roku Jubileuszowym – 400 lat istnienia zakonu i 250 lat od kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza – zorganizować specjalny kongres. „Zapraszamy młodzież związaną z duszpasterstwem pijarów oraz wszystkich, których interesuje duchowość, by przybliżyć postać św. Józefa Kalasancjusza. Słowem wszystkich, którzy chcą żyć mocniej wiarą, według wskazówek Kalasancjusza – niestrudzonego opiekuna osób, które zajmują się nauczaniem i wychowaniem oraz wszystkich dzieci i młodzieży” – tłumaczy o. Abramowicz.

W ramach spotkania przewidziano codzienną modlitwę brewiarzową, Msze święte oraz konferencje i konwersatoria. Zaplanowano także specjalne warsztaty, zatytułowane m.in. „Medytacja – głęboka modlitwa”, „Czytamy Pismo Święte i Ojców Kościoła”, „Nieskończona cierpliwość i inne cnoty kalasantyńskie” czy „Kalasancjusz i dziecko w sztuce”.

Wieczory przeznaczono na Adorację Najświętszego Sakramentu, spacery, a także koncert zespołu „ElendeS”. Specjalnym gościem kongresu będzie o. Pedro Aguado, generał Zakonu Pijarów.

Uczestnikami kongresu mogą być osoby pełnoletnie w wieku 18-35 lat. W spotkaniu można wziąć udział jako „Kalasancjusz Przyjezdny” lub „Kalasancjusz Lokalny”. Pierwszy pakiet obejmuje udział w całym programie spotkania, zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym oraz śniadania, obiady i kolacje, drugi – udział w całym programie Kongresu oraz wyżywienie. Wydarzenie odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym Pijarów w Krakowie (ul. Akacjowa 5).

Szczegółowe informacje o kongresie oraz formularz zgłoszeniowy można odnaleźć na stronie internetowej www.inspirowani.pl. Organizatorem wydarzenia są: Duszpasterstwo Akademickie Pijarów, Polska Prowincja Zakonu Pijarów i Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie.