Włocławek: 16 alumnów rozpocznie studia w seminarium duchownym

Zakończył się nabór do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Także i w tym roku uczelnia przygotowująca przyszłych księży dla diecezji włocławskiej zanotowała – wbrew tendencjom ogólnopolskim – wzrost kandydatów do stanu duchownego. Na rok pierwszy zgłosiło się szesnastu kandydatów, którzy wybrali formację seminaryjną i studia teologiczne mające przygotować ich do kapłaństwa.

Pierwszy nabór trwał do 8 lipca br. W pierwszym terminie zgłosiło się ośmiu kandydatów, którzy pochodzą z Brudzewa, Chocenia, Izbicy Kujawskiej, Konina, Krzywosądzy, Rychwała, Sieradza oraz Sompolna. Kandydaci spotkali się z moderatorami seminarium 1 lipca, a 9 lipca przystąpili do egzaminu wstępnego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, do którego afiliowane jest włocławskie seminarium. W drugim terminie, od 11 do 16 września br., zgłosiło się również ośmiu mężczyzn, którzy pochodzą z Brzeźna k. Konina, Ciechocinka, Konina, Kramska, Krzymowa, Szadku, Piotrkowa Kujawskiego oraz Tuliszkowa. Także oni, 19 września na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przystąpią do egzaminu wstępnego. Tego samego dnia, po raz pierwszy przekroczą furtę seminaryjną jako alumni.

Kandydaci szczerze i dobrowolnie pragną poświęcić się służbie Bożej w stanie kapłańskim w diecezji włocławskiej. Od października, już jako alumni pierwszego roku Seminarium, rozpoczną sześcioletnie studia przygotowujące ich do kapłaństwa. Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w WSD we Włocławku, podczas której będzie miała miejsce immatrykulacja alumnów roku pierwszego, odbędzie się 12 października br.