Wolność a wychowanie – konferencja w szkole „Strumienie”

Jak wychować wolnego człowieka? Jak umiejętnie poszerzać dziecku granice wolności nie tracąc relacji z nim? Jak motywować je do wytrwałości w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna? Odpowiedzi na te rodzicielskie dylematy będą poszukiwali uczestnicy konferencji „Wolność – dana czy zadana?”, która odbędzie się 18 marca 2017 r. o godz. 16.00 w Szkole dla Dziewcząt „Strumienie” w Józefowie k. Otwocka.

Pedagog, autor książek o wychowaniu dr Stanisław Sławiński w wykładzie „Trzy kroki w dojrzałość” powie, czym jest dojrzałość, jak wychowywać dziecko do samodzielności, co to jest dobre wychowanie i co może je utrudniać.

Himalaistka Kinga Baranowska udowodni, że „każdy może zdobyć swój Everest”. Trzeba się tylko dowiedzieć gdzie jest ten szczyt, jak go zdobyć, co jest ważne w drodze i jak wytrwale i odpowiedzialnie dążyć do wyznaczonego celu.

Muzyk Dariusz Malejonek w rozmowie z dziennikarzem radiowym Wojciechem Dąbrowskim opowie o tym, że prawdziwa wolność to dar z siebie, otwarcie się na potrzeby drugiego człowieka. Tak rozumiana wolność daje wewnętrzną siłę i prawdziwą radość.

Na zakończenie konferencji przewidziano koncert „Maleo” z Kasią Malejonek. W repertuarze m.in. utwory o „Pannach Wyklętych” i uczestnikach Powstania Warszawskiego.

Wstęp wolny. W czasie przerwy uczennice „Strumieni” będą prowadziły kawiarenkę. Dochód ze sprzedaży przygotowanych przez nie ciast zostanie przeznaczony na pomoc dwóm rodzinom: z Polski i z Syrii.

Szkołę „Strumienie” prowadzi założone przez rodziców Stowarzyszenie „Sternik” (prowadzi ono także szkołę dla chłopców „Żagle” i koedukacyjne przedszkole). Pod względem poziomu edukacji placówki są w ścisłej czołówce polskich szkół. Jednym z głównych założeń jest ścisła współpraca z rodzicami i wspieranie ich starań mających na celu intelektualny, społeczny, duchowy i fizyczny rozwój dzieci.