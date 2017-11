Wolontariusze hospicyjni Caritas wygrali konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Wolontariusze Zespołu Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa przy Caritas Diecezji Radomskiej otrzymali pierwsze miejsce w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

Grupa istnieje od ponad 25 lat. Założycielki Teresa Urban i Ewa Ways choć skończyły już 80 lat, z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz innych ludzi. Zespół opieki liczy 13 kobiet, które odwiedzają podopiecznych hospicjum kilka razy w tygodniu. Każda z wolontariuszek ma na swym koncie tysiące godzin przy łóżku chorego. Mimo to twierdzą, że to nie one pomagają, to chorzy pomagają im – czuć się spełnionymi i potrzebnymi.

Zespół zajmuje się opieką długo- i krótkoterminową nad chorymi. Organizuje szkolenia dla wolontariuszy, dni skupienia, pozyskuje fundusze na zakup leków i artykułów medycznych oraz organizuje spotkania dla rodzin osieroconych.

Inicjatorem powstania Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa był pallotyn ks. Eugeniusz Klimiński z parafii św. Józefa na radomskim Młodzianowie. Pierwszą pacjentkę objęto opieką w styczniu 1992 roku. Zespół tworzyła szczególnie zwarta grupa przyjaciół, która chciała ofiarować bezinteresownie swój czas chorym.

Od 1993 r. zespół hospicyjny wszedł w struktury Caritas. Od września 2000 r. siedzibą zespołu stała się Caritas Diecezji Radomskiej przy ul. Kościelnej 5, przy której Zespól Domowej opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa funkcjonuje do chwili obecnej. Z uwagi na brak lekarza zespół na stałe współpracuje z Poradnią Opieki Paliatywnej i Hospicjum przy ul. 1905 Roku.

W konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagrodzono mazowieckich społeczników. Komisja konkursowa w swojej ocenie brała pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. Laureaci wezmą udział w finale ogólnopolskim konkursu „Barwy Wolontariatu”. Gala konkursu odbyła się 6 wieczorem listopada w Płocku.