Wrocław: abp Kupny spotkał się z młodzieżą z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Organizacja i przebieg Dnia Papieskiego to główny punkt spotkania metropolity wrocławskiego z dolnośląskimi stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. – Musicie budować wspólnotę między sobą, być dla siebie wsparciem – zwłaszcza, że dzisiejszy świat nie jest zbyt przyjazny dla ludzi wierzących – mówił hierarcha.

W swoim krótkim przemówieniu abp Kupny zauważył, że osoby przyznające się do wartości chrześcijańskich bywają dziś „zaszczuci i wycofani”. – My mamy być dumni z tego, że znamy Jezusa, cieszyć się tym i dzielić się swoją radością z innymi – mówił pasterz Kościoła wrocławskiego, dodając: – Do tego trzeba siły. Jeśli chodzi o budowanie wspólnoty, powinna mieć ona profil religijny. Musimy nawzajem „ciągnąć się do nieba”, wspierać w dawaniu świadectwa. Trzeba być zanurzonym w świat, ale oczy utkwione mieć w Bogu.

– Od stycznia tego roku dwa razy w miesiącu w salezjańskiej parafii pw. Chrystusa Króla we Wrocławiu mamy spotkanie, rozpoczynające się od Mszy św. Potem jest czas na formację, podejmowanie różnych inicjatyw – na przykład przygotowywanie kolejnego Dnia Papieskiego – mówi ks. Bartosz Mitkiewicz, odpowiedzialny za młodzież z Fundacji. – Chcemy nie tylko działać wokół tego dnia, być kojarzeni jedynie ze zbiórką pieniędzy, ale budować wspólnotę, formować się przez cały rok.

Plany na październikowy Dzień Papieski powoli nabierają kształtów. Młodzi myślą o specjalnych pokazach szkolnych grup teatralnych, tanecznych, o akcji krwiodawstwa, prezentowaniu fundacji w poszczególnych parafiach. – Planujemy także nawiązać do rekordu Guinnessa, pobijanego 1 maja we Wrocławiu, i zaprosić wszystkich gitarzystów do wspólnego odegranie „Barki” – mówi ks. Mitkiewicz.

Młodzież przedstawiła abp. Kupnemu jeszcze jedną propozycję. Przygotowała konspekty lekcji na godzinę wychowawczą, zachęcających do pomocy ludziom w Aleppo.

W metropolii wrocławskiej jest obecnie ok. 90 osób, jeśli chodzi o akademicką wspólnotę stypendystów (oprócz niej są także stypendyści gimnazjaliści oraz licealiści). Swoje spotkanie na Ostrowie Tumskim rozpoczęli wspólną modlitwą. Ksiądz arcybiskup otrzymał od młodych… misia – ubranego w chustę stypendysty. – Chcieliśmy, żeby abp Józef mógł lepiej nas poznać. Liczymy na jego błogosławieństwo przy organizowaniu kolejnego Dnia Papieskiego – mówi Daria Izydorczyk, jedna ze stypendystek.