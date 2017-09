Wrocław: abp Kupny ustanowił Medal Świętej Jadwigi

W piątek abp Józef Kupny ogłosił dekret ustanawiający Medal Świętej Jadwigi Śląskiej. To najwyższe odznaczenie, które w archidiecezji wrocławskiej będą mogły otrzymać osoby świeckie i konsekrowane, a także instytucje i osoby prawne.

Data ustanowienia odznaczenia nie jest przypadkowa, jako, że w archidiecezji wrocławskiej trwa Rok Jadwiżański, związany z obchodami 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej. Centralne obchody są przewidziane na 14 i 15 października w Międzynarodowym Sanktuarium w Trzebnicy. Wówczas zostaną wręczone pierwsze medale.

– Ksiądz arcybiskup chciał, by wiadomość o ustanowieniu odznaczenia dotarła do mieszkańców Dolnego Śląska z pewnym wyprzedzeniem, tak by mogli oni zgłosić kandydatów do odznaczenia – tłumaczy ks. Rafał Kowalski, rzecznik metropolity wrocławskiego. Dodaje przy tym, że mogą to być osoby bądź instytucje wyróżniające się na polu działalności charytatywnej, kulturalnej, katechetycznej, duszpasterskiej, ewangelizacyjnej, a także aktywnie uczestniczące w życiu religijnym swoich wspólnot.

– Dekret mówi o „zasługach w budowaniu Królestwa Bożego” w naszej archidiecezji, co stanowi bardzo szeroką formułę i oznacza, że odznaczone mogą zostać np. osoby pracujące na rzecz chorych, cierpiących i potrzebujących pomocy, ale także zaangażowane w różny sposób w życie swoich parafii. Jednym słowem: każdy, kto wnosi w ten świat ziarna Ewangelii – zaznacza ks. Kowalski.

– Zgodnie z dekretem z umotywowanym wnioskiem o przyznanie medalu do arcybiskupa wrocławskiego może wystąpić kustosz sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, a także każda kościelna osoba prawna, dołączając opinię proboszcza parafii, w której zamieszkuje osoba przedstawiona do odznaczenia – mówi rzecznik metropolity, podkreślając, iż medal może być przyznany jedynie osobom o nienagannym życiu religijnym i moralnym. W przypadku zaś instytucji ich cele statutowe i działalność muszą być zgodne z nauczaniem Kościoła.

Odznaką Medalu Świętej Jadwigi jest okrągły medal. W środku znajduje się wypukły wizerunek św. Jadwigi, trzymającej w dłoni bazylikę trzebnicką. Na obrzeżu znajduje się napis „Święta Jadwiga Śląska”. Rewers medalu składa się z wypukłego herbu archidiecezji wrocławskiej oraz napisu „Archidiecezja Wrocławska”. Odznaczenie zawieszone jest na czerwono-żółtej wstążce.