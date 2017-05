Wrocław: Abp Kupny zaprasza do udziału w Pielgrzymce Ludzi Pracy do Henrykowa

W najbliższym czasie do parafii archidiecezji wrocławskiej trafi list abp. Józefa Kupnego, w którym hierarcha zaprasza do udziału w II Archidiecezjalnej Pielgrzymce Świata Pracy do sanktuarium Matki Bożej Języka Polskiego w Henrykowie. Odbędzie się ona 21 maja.

„Entuzjazm i radość, towarzyszące ubiegłorocznej Pielgrzymce Ludzi Pracy do Henrykowa oraz pragnienie ponownego spotkania się w tym niezwykłym miejscu sprawiły, że wydarzenie to na stałe zostało wpisane do kalendarza dolnośląskich imprez” – czytamy w liście napisanym przez abp. Kupnego.

Metropolita wrocławski zwraca uwagę, że inicjatywa nawiązuje do chlubnych tradycji spotkań, łączących przedstawicieli różnych zawodów i grup społecznych, skupiających zarówno pracowników, jak i pracodawców. – Wierzę, że dzięki tym spotkaniom uda się na Dolnym Śląsku przywrócić słowu „solidarność” prawo istnienia w życiu społecznym – tłumaczy duchowny, dodając, że solidarność nie jest postawą nadzwyczajną, ale wartością społeczną i jedynym antidotum na kryzysy, na które choruje współczesny świat.

Zapytany o sens podejmowania tego rodzaju inicjatyw abp Kupny odpowiada, że Kościół ma pozostawać „w drodze z człowiekiem”. – Nie ma wybiegać nierozważnie naprzód, ale i nie pozostawać w tyle, a przede wszystkim nie wznosić się ponad człowieka w oderwaniu od jego życia – tłumaczy, dodając, że należy być zawsze blisko człowieka, ludzie muszą mieć poczucie, że w każdym momencie jest ktoś, kto ich zrozumie, za nimi się ujmie, wskaże im drogę.

Pasterz Kościoła wrocławskiego podkreśla także, że we współczesnym świecie coraz większego znaczenia nabiera tworzenie czegoś, co określa on mianem „przestrzeni spotkania”.

– Tutaj także ogromną rolę do odegrania ma Kościół, który ma być miejscem, gdzie nikt nie czuje się odrzucony, potępiony, ale gdzie ludzie o różnych poglądach mogą wymienić się doświadczeniami i prowadzić twórczy dialog – wskazuje duchowny, wyrażając radość z faktu, iż w czasie ubiegłorocznej pielgrzymki do Henrykowa udało się zgromadzić przedstawicieli różnych zawodów.

II Archidiecezjalna Pielgrzyma Świata Pracy do Henrykowa rozpocznie się Mszą św. o godz. 12.00. Po Eucharystii przewidziano możliwość zwiedzania pocysterskiego opactwa, a także liczne atrakcje (wśród nich koncert zespołu Lombard).