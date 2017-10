Wrocław: inauguracja roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym

Około 800 studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu uroczyście zainaugurowało nowy rok akademicki. Mszy św. na rozpoczęcie kolejnego etapu kształcenia nowych teologów przewodniczył abp Józef Kupny. Po raz pierwszy progi wrocławskiej uczelni teologicznej przekroczyło w tym roku 116 studentów.

W inauguracji obok przedstawicieli władz cywilnych i kościelnych oraz studentów, udział wzięli m. in. członkowie kolegium rektorów wrocławskich uczelni wyższych, rektorzy afiliowanych przy wydziale seminariów duchownych w Legnicy i Świdnicy oraz seminariów zakonnych salwatorianów i franciszkanów.

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. prof. Włodzimierz Wołyniec zaznaczył, że pierwsza inauguracja zajęć na wrocławskiej uczelni teologicznej po II wojnie światowej miała miejsce dokładnie 70 lat temu. – Wówczas Eucharystię sprawowano w jednej z bocznych kaplic katedry, gdyż świątynia została zniszczona w czasie działań wojennych – mówił, dodając, że z perspektywy czasu można dostrzec zmiany jakie w ciągu ostatnich 70 lat zaszły w kształceniu teologów na Dolnym Śląsku.

W homilii ks. dr Kacper Radzki, rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu zauważył, że współczesny świat zastępuje mistrzów idolami, a uczniów fanami. – Już samo przebywanie z mistrzem, słuchanie go, prowokuje do dorastania do niego, naśladowania go. Maria zamarła u stóp Mistrza – mówił kaznodzieja, nawiązując do odczytanej Ewangelii o wizycie Jezusa w domu Marii i Marty. – Pragnęła z wiedzy przekutej w umiejętności osiągnąć mądrość – dodał. Tłumaczył przy tym, że nauczyciel, przewodnik i mistrz to ktoś, kto będąc o krok do przodu nie przeraża dystansem. Kto będąc trochę wyżej nie zniechęca wysokością. Kto idąc jakby obok, jednak prowadzi do przodu. Natomiast uczeń pragnący mądrości, to ktoś, kto słucha i naśladuje mistrza, nie boi się popełniać błędów, a jednocześnie daje się prowadzić.

Abp Kupny w rozmowie z KAI zwrócił uwagę na szczególny charakter uczelni teologicznych. – Wybierając teologię jako kierunek studiów nie chodzi jedynie o zdobywanie wiedzy intelektualnej, ani o nauczenie się kilku kwestii technicznych, jakkolwiek wartości tych elementów programu studiów nikt nie kwestionuje – tłumaczył hierarcha. Jak dodał, musimy mieć jednak świadomość, że teolog to nie zawód, ale powołanie, wyznaczające konkretny styl życia. – Jeśli ktoś nazywa siebie „teologiem” mówi nie tyle o swojej pracy, czy zadaniach jakie każdego dnia podejmuje, ale o tym kim jest, kim się czuje najgłębiej w sobie, jaka jest jego tożsamość – zaznaczył wrocławski biskup. Dodał, że zanim teolog rozpocznie pełnienie swojej misji, w nim samym musi się dokonać przemiana. – To nie znaczy, że zadania są nieważne, ale one są jakby na drugim miejscu. Najpierw jednak trzeba zrozumieć kim się jest – wyjaśnił abp Kupny.

Papieski Wydział Teologiczny należy do najważniejszych uczelni teologicznych w Polsce. Jest spadkobiercą założonej ponad 300 lat temu Akademii Leopoldyńskiej. Od 1974 r. przysługuje mu tytuł uczelni papieskiej. Kształci się w nim ok. 800 studentów, którzy mogą odbywać studia podstawowe na takich kierunkach, jak: teologia, filozofia i pedagogika. Uczelnie posiada także szeroką ofertę studiów podyplomowych.