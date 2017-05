Wrocław: obchody 20-lecia 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego

Prawie 100 inicjatyw, przygotowanych przez różne instytucje miejskie i kościelne czeka wrocławian w związku z przypadającą w tym roku 20. rocznicą 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz wizyty papieża Jana Pawła II w stolicy Dolnego Śląska. Poinformowani o nich na specjalnej konferencji prasowej przedstawiciele archidiecezji, Urzędu Miasta Wrocław, Ośrodka Pamięć i Przyszłość oraz Instytutu Tertio Millennio.

Spotkanie z dziennikarzami rozpoczęło się od projekcji filmu składającego się z materiałów archiwalnych archidiecezji. Wprowadzał on w atmosferę przygotowań oraz w klimat towarzyszący wydarzeniom sprzed 20 lat. Następnie Anna Szarycz, reprezentująca prezydenta Rafała Dutkiewicza, ks. Rafał Kowalski, rzecznik metropolity wrocławskiego abp. Józefa Kupnego oraz o. Maciej Zięba, prezes Instytutu Tertio Millennio j Juliusz Woźny z Ośrodka Pamięć i przyszłość poinformowali o programie obchodów jubileuszu.

Wśród wielu wydarzeń zwrócono uwagę na peregrynację relikwii św. Jana Pawła II. Do Wrocławia przywiezione zostaną sutanna, stuła, mitra oraz relikwiarz zawierający ampułkę z krwią papieża Polaka, które od 31 maja do 28 czerwca nawiedzą 30 dolnośląskich parafii. Tym symbolicznym odwiedzinom Jana Pawła II będą towarzyszyły modlitwy, spotkania, czuwania, prelekcje oraz koncerty.

Rzecznik archidiecezji wrocławskiej przypomniał, iż w czasie wizyty we Wrocławiu Ojciec Święty chciał, by po jego wizycie oraz kongresie powstał przede wszystkim żywy pomnik w postaci gestów miłosierdzia. – Wówczas w naszych parafiach propagowaliśmy akcję honorowego krwiodawstwa oraz zachęcaliśmy do składania deklaracji gotowości oddania po śmierci organów do transplantacji – mówił ks. Kowalski.

Przypomniał, że św. Jan Paweł II określał te inicjatywy konkretnym wyrazem miłości bliźniego. – Wrócimy do tych inicjatyw, jednak pójdziemy krok dalej, a mianowicie przywołamy naszych cierpiących braci z Aleppo, poszkodowanych w wojnie i będziemy chcieli zintensyfikować pomoc w odbudowie szpitala w ich miejscowości – tłumaczył rzecznik archidiecezji.

Dodał, że zbiórki będą przeprowadzane podczas koncertów, które odbędą się w Narodowym Forum Muzyki oraz na Ostrowie Tumskim na scenie przed katedrą. W tym drugim koncercie wśród wykonawców pojawią się m.in.: Darek Malejonek z Maleo Reggae Rockers, Muniek Staszczyk i Arkadio. Od 20 czerwca natomiast przez tydzień we Wrocławiu parafie będzie nawiedzał jeden z biskupów z Bliskiego Wschodu.

Ważnym punktem programu upamiętniającym kongres eucharystyczny będzie Uroczystość Bożego Ciała. Tego dnia po Mszy św. o 10.00 wyruszy z katedry procesja, która przejdzie do wrocławskiego rynku. Wieczorem natomiast w centrum miasta wierni spotkają się na koncercie uwielbienia „Wniebogłosy”, który będzie nie tylko okazją do wspólnego śpiewu, modlitwy i adoracji Jezusa w Najświętszej Eucharystii.

Organizatorzy nie zapomnieli także o rocznicy nabożeństwa ekumenicznego, któremu 20 lat temu we wrocławskiej Hali Stulecia przewodniczył Jan Paweł II. W rocznicę tego wydarzenia metropolita wrocławski zaprosił do wspólnej modlitwy ekumenicznej do wrocławskiej katedry przedstawicieli wszystkich wspólnot chrześcijańskich, działających na Dolnym Śląsku.

Jak podkreślali uczestnicy konferencji, w programie zwrócono uwagę także na św. Jadwigę z racji 750-lecia jej kanonizacji, ale także ze względu na to, ze sam Jan Paweł II określał ją mianem patronki swojego wyboru na Stolicę Piotrową oraz na 100. rocznicę objawień w Fatimie. O tym drugim jubileuszu będzie opowiadał m.in. Grzegorz Górny, we czasie prelekcji pt. „Matka Boża, która uratowała papieża”.

Zarówno Anna Szarycz jak i o. Zięba zwrócili uwagę na konieczność powrotu do nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza w aktualnej sytuacji szerzących się podziałów i niezgody, stąd obchodom upamiętniającym jubileusz towarzyszy hasło: „Prawda – Zaufanie – Wspólnota”.

Podkreślono także, że program obchodów został tak pomyślany, by każdy mógł znaleźć coś, co go zainteresuje. Dlatego – jak przekonywał dominikanin – wśród propozycji znajdzie się także koncert raperów głoszących wartości chrześcijańskie. – Chcemy o tych wydarzeniach opowiedzieć także młodym ludziom, w języku, który jest im bliski – mówił o. Zięba.

Idea międzynarodowych spotkań poświęconych kultowi eucharystycznemu zrodziła się w Europie Zachodniej w połowie lat siedemdziesiątych XIX wieku. Ich inicjatorom chodziło zarówno o ożywienie i rozszerzenie nabożeństwa do Chrystusa w Eucharystii, jak i o przeciwstawienie się nasilającym się już wówczas tendencjom laicyzacyjnym o wyraźnie antykościelnym, a nawet antyreligijnym zabarwieniu.

Zorganizowany w 1997 r. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu był pierwszym, który odbył się w Polsce. Komitet Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, przy akceptacji Stolicy Apostolskiej, zaproponował Polskę na gospodarza 34. MKE, który planowany był na rok 1938 i miał odbyć się w Poznaniu. Podjęto już nawet prace przygotowawcze, jednak na prośbę Episkopatu Węgier, motywowaną przypadającym wówczas jubileuszem św. Stefana zdecydowano, by ów Kongres w maju 1938 r. odbył się w Budapeszcie.

W Polsce planowano zaś kolejny, 35. MKE, którego termin przypadał na 1942 r., ale wojna plany te udaremniła. Polska stała się gospodarzem tego wydarzenia dopiero w 1997 r. Dwa lata wcześniej ogłaszając miejsce eucharystycznego spotkania, Jan Paweł II powiedział: „Kongres odbędzie się w historycznym mieście Wrocławiu, w samym sercu Europy – tej Europy, która dla dobra całej ludzkości musi zachować lub odnaleźć swoje chrześcijańskie korzenie”.

1 czerwca 1997 r. Jan Paweł osobiście uczestniczył w zamknięciu 46. Międzynarodowego Kongresu, Eucharystycznego. Kongres ten miał charakter ekumeniczny.