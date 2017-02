Wrocław: rozpoczęła się nowenna fatimska

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie, w archidiecezji wrocławskiej zainaugurowano nowennę fatimską. Uroczystościom przewodniczył bp Jacek Kiciński.

W ramach nowenny przez 9 kolejnych miesięcy (do października 2017 r.) każdego 13 dnia miesiąca we wszystkich parafiach archidiecezji odbywać się będą Nabożeństwa Fatimskie połączone z uroczystą Eucharystią oraz modlitwą różańcową. Jak tłumaczył w rozmowie z KAI abp Józef Kupny, obchody mają nie tylko upamiętnić konkretne wydarzenie, jakim jest setna rocznica objawień Maryi, ale przede wszystkim sprawić, by orędzie Matki Bożej dotarło do każdego mieszkańca Dolnego Śląska.

– Będziemy modlić się, by także człowiek współczesny zrozumiał, iż największym problemem ludzkości jest trwanie w grzechu i odrzucenie Boga. Taka postawa wcześniej czy później obraca się przeciw samemu człowiekowi – mówi metropolita wrocławski.

Przewodnicząc pierwszemu nabożeństwu bp Jacek Kiciński podkreślił, że orędzie, jakie Maryja skierowała do ludzkości w Fatimie jest pełne miłości i zatroskania o każdego człowieka. – Ono wzywa wszystkich do nawrócenia, do wejścia na drogę miłości Boga i drugiego człowieka – zauważył wrocławski biskup pomocniczy.

W dalszej części homilii, nawiązując do historii Kaina i Abla, bp Kiciński mówił na temat grzechów pychy, zazdrości i nienawiści, które coraz powszechniej rozpanoszyły się we współczesnym świecie.

Szczególnie – jak zaznaczył – ten ostatni przyczynia się do dramatu wojny, podziału, niezgody i cierpienia. – To dziś ginie współczesny Abel. Ginie za wiarę w Syrii, Iraku, Afganistanie, w wielu innych miejscach świata, gdzie prześladowane jest chrześcijaństwo. Ale współczesny Abel jest prześladowany i wyśmiewany w wielu krajach Europy, dlatego, że nosi ze sobą znak wiary – krzyż Chrystusowy. Ten współczesny Abel ginie też podczas aborcji i eutanazji, bo jest za słaby, niewygodny, chory. I Bóg dzisiaj upomina się o Abla wołając: „Kainie! Cóż uczyniłeś? Krew brata twego głośno woła do mnie z ziemi” – mówił hierarcha.

„Matka Boża ostrzega nas, upomina się o każdego, zapraszając jednocześnie do postawy miłości i wynagrodzenia jej Niepokalanemu Sercu” – spuentował bp Kiciński.

Po zakończonej liturgii, wewnątrz katedry odbyła się procesja fatimska, podczas której wierni modlili się na różańcu.