Wrocław: rozpoczyna się remont i przebudowa Muzeum Archidiecezjalnego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przekazał dziś arcybiskupowi Józefowi Kupnemu umowę dotacyjną na remont Muzeum Archidiecezjalnego oraz adaptację Biblioteki. Dzięki temu ok. 5 tys. zabytków oraz kilkadziesiąt tysięcy dzieł bibliotecznych, posiadanych przez archidiecezję wrocławską będą w zasięgu ręki wszystkich zainteresowanych.

Do tej pory bezcenne dzieła, takie jak: obraz Madonna pod jodłami Łukasza Cranacha Starszego, wpisana na listę UNESCO „Pamięć świata” („Memory of the Word”) Księga Henrykowska, zawierająca pierwsze zdanie zapisane w języku polskim, mumia egipska z IV w. przed Chr., naczynia etruskie i greckie pochodzące z czasów od VII do III wieku przed Chrystusem, czy pochodzący z 1300 r. najstarszy w Polsce dzwon oraz ważąca 2 tony gotycka szafa dębowa, a do tego kilkadziesiąt tysięcy starych druków i ponad tysiąc inkunabułów, rocznie mogło zobaczyć ok. 4 tys. osób. Przy milionie turystów odwiedzających najstarszą część Wrocławia – Ostrów Tumski, gdzie znajdują się muzeum stanowi niewielką liczbę. W najbliższym czasie ma to ulec zmianie.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 39 358 280,37 zł archidiecezja przeprowadzi prace remontowe, konserwatorskie i instalacyjne w trzech odrębnych budynkach Muzeum Archidiecezjalnego (dawny dom kapituły katedralnej pl. Katedralny 17, dawna kancelaria kapituły katedralnej pl. Katedralny 16, dawne tzw. nowe archiwum książęco-biskupie i biblioteka kapitulna, ul. Kanonia 12-14) oraz zaadaptuje czwarty budynek, którym jest Biblioteka Archidiecezjalna. Koszt całego projektu wynosi 56 mln zł, a prace mają się zakończyć w przeciągu 33 miesięcy.

Szacuje się, że po realizacji projektu rocznie Biblioteka i Muzeum przyciągną ok. 50 tys. zwiedzających. Dane te – jak podkreślił abp Kupny w rozmowie z KAI – dotyczą jedynie turystów przyjeżdżających do stolicy Dolnego Śląska, natomiast trudno oszacować korzyści jakie przyniesie projekt w kontekście aktywności wystawienniczej i stworzenia atrakcyjnej formuły multimedialnej dla uczniów dolnośląskich szkół, dla studentów czy pracowników wrocławskich uczelni pragnących prowadzić badania naukowe czy chociażby dla samych wrocławian. – Trudno jest także oszacować wymierne korzyści jakie otwarcie biblioteki i muzeum przyniesie Dolnoślązakom w kontekście możliwości zdobywania wiedzy historycznej, wychowania i kształtowania postaw patriotycznych czy chociażby stworzenia kolejnej przestrzeni spędzenie wolnego czasu – mówił metropolita wrocławski, dziękując ministrowi Glińskiemu za wsparcie projektu.

Minister wyraził uznanie wobec prac, które zostały wykonane w związku z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, a które doprowadziły do przyznania dofinansowania. – Dzięki temu ministerstwo może realizować swoje ustawowe działania, to znaczy dbać o to, by skarby kultury były udostępniane osobom zainteresowanym – zaznaczył.