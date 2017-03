Wrocław: Szymon Hołownia gościem Teologicznej Akademii Młodych

„Bóg, kasa czy rock’n’roll?” – to temat wykładu inaugurującego zajęcia Teologicznej Akademii Młodych. Wygłosił go znany dziennikarz i publicysta Szymon Hołownia. Słuchaczami było ok. 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska.

– Jest w życiu miejsce na wszystkie trzy sfery, natomiast nie jest łatwo pogodzić je z automatu w taki sposób by prowadziło nas ku czemuś sensownemu – rozpoczął Hołownia, dodając, że często jest pytany o to jak pogodzić funkcjonowanie w show-biznesie z byciem człowiekiem wierzącym. – Sfera show-biznesu jest w konflikcie ze sferą Pana Boga nie dlatego, że ludzie w niej funkcjonujący są źli – mówił publicysta. Przekonywał przy tym, że społeczeństwo daje sobie prawo do życia życiem innych, podczas gdy każdy codziennie dostaje 86 tys. sekund, które należy sensownie wykorzystać. – To mogą być nasze ostatnie chwile w życiu i każda rzecz, jaką robimy może być ostatnią rzeczą życiu. Z mojego życia w wyobrażonej sytuacji nie będzie żadnego dobra – tłumaczył dziennikarz.

Podejmując temat pieniędzy, Hołownia przywołał dane statystyczne, które mówią, że na świecie 62 najbogatsze osoby mają tyle pieniędzy co 3,5 miliarda ludzi oraz, że na całej kuli ziemskiej jest wystarczająca ilość jedzenia, by każdy człowiek otrzymał pełnowartościowy posiłek. – Jak to się dzieje że dzieciaki umierają z głodu? – pytał.

– Pieniądz ma taką wartość jaką dobro, które możemy za nie kupić dla drugiego człowieka. One nie są niczym złym, ale nabierają wartości kiedy możemy nimi obracać na rzecz drugiego człowieka – przekonywał publicysta. Wskazał, że to, co co otrzymaliśmy, zostało nam dane po to, aby tym zarządzać. – Kiedyś usłyszymy: „zdaj sprawę z twego zarządu” – powiedział.

Teologiczna Akademia Młodych to unikatowa inicjatywa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jej głównym celem jest wsparcie szkół ponadgimnazjalnych w integralnym kształceniu młodzieży, szczególnie w zakresie kształcenia humanistycznego.

Wykładowcy wrocławskiego PWT raz w miesiącu prowadzą zajęcia dla uczniów szkół średnich, prezentując wyniki swoich badań naukowych z takich dziedzin, jak: teologia, filozofia, historia, pedagogika, teoria komunikacji społecznej, psychologia, biblistyka. Każde spotkanie będzie połączone z możliwością zadawania pytań przez jego uczestników oraz zabrania głosu w dyskusji na omawiane tematy.

Pilotaż programu rozpoczął się we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy i będzie się odbywał w Oleśnicy i w Sycowie.