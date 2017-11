Wrocław: zakończenie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza

Abp Józef Kupny zaprasza na uroczystą sesję zamykającą na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza. Przesłuchania świadków, badanie pism legendarnego duszpasterza akademickiego oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji trwało siedem lat.

Jak przekonuje metropolita wrocławski, dochodzenie powołanego przez abp. Mariana Gołębiewskiego trybunału odsłoniło obraz duszpasterza, który każdego dnia starał się realizować słowa: „mniej dyskutować o Chrystusie, więcej żyć Chrystusem”. – Nauczanie ks. Zienkiewicza wskazuje że Bóg był dla niego kimś bardzo bliskim – podkreśla abp Kupny.

– Dawał świadectwo, że Chrystus pragnie wejść w relacje z każdym człowiekiem, troszczyć się o niego, świadczyć mu różnoraką pomoc. Mówił o Bogu, który myśli, czuje, kocha i wszystko przenika. Hierarcha przywołuje przy tym słowa, jakie zapisał w testamencie kandydat na ołtarze: „Zawierzcie Jezusowi. Trzymajcie Jego dłoń w swojej dłoni! Nie wypuszczajcie jej nigdy ze swojej dłoni” – przypomniał arcybiskup.

Abp Kupny zauważa też, że miłość Boga prowadziła ks. Zienkiewicza do miłości każdego człowieka. – O ludziach, którzy zwalczali Kościół mówił: „to też nasi bliźni” – zaznacza pasterz Kościoła wrocławskiego, podkreślając, że sługa Boży zawsze świadczył o tym, że zło może być zwyciężone jedynie siłą dobra. – Tłumaczył to niezwykle jasno: „jeżeli na nienawiść odpowiadasz nienawiścią, to przecież zło powiększone jest o jeszcze jedną osobę. Gdy jeszcze on i ja werbujemy stronników, ta nienawiść bardzo szybko się rozszerza” – cytuje słowa jednej z nauk ks. Zienkiewicza abp Kupny.

Uroczyste zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym odbędzie się 25 listopada o godz. 10.00 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Następnie w katedrze zostanie odprawiona Msza św. w intencji beatyfikacji wrocławskiego duszpasterza akademickiego.

Ks. Aleksander Zienkiewicz przybył na Dolny Śląsk wraz z repatriantami ze Wschodu po II wojnie światowej. Po krótkiej posłudze jako prefekt Publicznej Szkoły Powszechnej Gimnazjum i Liceum w Sycowie został przeniesiony do Wrocławia. Pełnił tam m.in. funkcję rektora seminarium duchownego, a od 1963 do 1994 r. archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego. Zmarł w opinii świętości 21 listopada 1995. Spoczywa na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu.