Wrocławscy maturzyści modlili się na Jasnej Górze

Ponad 1 500 tegorocznych maturzystów z całej archidiecezji wrocławskiej pielgrzymowało dziś do duchowej stolicy Polski, by zawierzyć Czarnej Madonnie czekające ich egzaminy.

Młodzi pielgrzymi swój pobyt w Częstochowie rozpoczęli od wysłuchania konferencji ks. Łukasza Anioła i ks. Macieja Szeszki z Ruchu Młodzież Salwatoriańskiej w Trzebnicy. Kapłani podkreślili, że każdy ma za co Bogu podziękować. Często jednak w życiowym zabieganiu ludzie nie dostrzegają codziennych łask. Przechodzą nad nimi do porządku dziennego. – Może jesteś tutaj, bo wszyscy jechali, bo katecheci, czy księża prosili, bo tak trzeba, tak wypada. Ale masz dzisiaj okazję, by zastanowić się, za co chcesz podziękować Bogu. Co masz, co otrzymałeś jako człowiek i czym możesz się dzielić? – pytał młodych salwatorianin.

Kapłani wypytywali młodzież, za co można na co dzień dziękować Najwyższemu. Padły różne odpowiedzi, m.in. miłość, przyjaciele, wolne dni od szkoły, rodzina. Salwatorianie przypomnieli wyrazisty cytat z Pisma Świętego: „Dziękuję, że mnie tak cudownie stworzyłeś”. – Czy potrafisz te słowa wypowiedzieć prosto z serca? Pracując z młodzieżą, widzimy, że coraz więcej problemów pojawia się na płaszczyźnie akceptacji samego siebie. Rzeczywistość wypada blado w porównaniu z tym, co widzimy na ekranach komputerów, tabletów, smartfonów – stwierdził ks. Maciej Szeszko SDS.

– Mamy rzeczywiście za co Panu Bogu podziękować, choćby za talenty, uzdolnienia itd. Jesteście teraz w takim momencie, że musicie postawić za chwilę nogę o życiowy krok dalej. I jeśli nie uwierzycie w swoje możliwości, w to, że jesteście wyjątkowi, bo tak was Pan Bóg stworzył, trudno będzie wam iść przez życie. Z wdzięcznością, a co za nią idzie, z radością zdecydowanie łatwiej pokonać problemy i troski – tłumaczył ks. Łukasz Anioł.

Kapłani prowadzący na co dzień w Trzebnicy Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej zachęcali maturzystów także do czytania Pisma Świętego.- To nie jest tylko źródło informacji o życiu Jezusa, ale wielka księga odpowiedzi na najważniejsze pytania i wątpliwości człowieka – oświadczył ks. Anioł. Zaznaczył przy tym, że Pan Bóg nie oczekuje od maturzystów postawy: „Padnij na kolana i mi dziękuj”. On pragnie, by w tej wdzięczności, którą okazujemy, zrodziło się szczęście. Żeby człowiek potrafił zaakceptować to, kim jest i co posiada. Bo wszystko jest łaską od Pana Boga.

Świadectwo działania Jezusa Chrystusa w życiu młodego człowieka przedstawiła pielgrzymom Agata Wołk z Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. – Najważniejszy jest dla mnie fakt, że znalazłam w swoim życiu prawdziwą miłość. Tę nieskończoną, ponad ludzkie relacje. Miłość taka pochodzi od Pana Boga. Jest nieskończona, darmowa. U mnie wszystko zaczęło się tak naprawdę od spowiedzi, a Wy macie tu okazję pojednać się z Panem Bogiem i zacząć z Nim żyć właśnie na 100 procent – zachęcała studentka z Wrocławia. Oświadczyła, że Pan Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem, czeka na nas nieustannie w sakramencie pokuty i pojednania. Ciągle nam przebacza, bo chce wylać na nas swoją wielką miłość. – Życie z Nim jest naprawdę piękne – podsumowała Agata Wołk.

Po prelekcji maturzyści mieli czas by skorzystać z sakramentu pojednania oraz zatrzymać się na modlitwie adoracyjnej. Następnie szkolne delegacje w kaplicy przed obrazem Matki Bożej Królowej Polski złożyły akty zawierzenia egzaminów maturalnych Bogu i Maryi. Wszyscy uczniowie odmówili modlitwę, w której oddali siebie na czas matur Panu Bogu i prosili o światło Ducha Świętego.

Pielgrzymkę zakończyła uroczysta Eucharystia sprawowana w kaplicy Cudownego Obrazu.