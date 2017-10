WSD diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ma 70 lat

Msza św., przemówienie inauguracyjne, immatrykulacja alumnów pierwszego roku, wykład „Czy socjologia może zmienić świat na lepszy” oraz alokucja bp. Tadeusza Lityńskiego – to najważniejsze punkty inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, która odbyła się w czwartek.

Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Natomiast homilię wygłosił bp Edward Dajczak, biskup koszalińsko-kołobrzeski. Wcześniej jednak, tuż przed rozpoczęciem Mszy św., słowo do zebranych wygłosił bp Tadeusz Lityński.

– Stajemy dzisiaj z wdzięcznością za dzieło powołania naszego seminarium przez administratora ks. dr. Edmunda Nowickiego. Za uroczyste otwarcie i poświęcenie przez ks. prymasa Augusta Hlonda, którego wizyta w ówczesnej Administraturze Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. była wydarzeniem o wielkiej wartości religijnej, ale też historycznej i patriotycznej. Ona również pokazała, jak bardzo Kościół docenia potrzebę i znaczenie świata akademickiego powołując pierwszą uczelnię. Wtedy pierwszy raz w murach uczelni na ziemiach zachodnich i północnych zaśpiewano Gaude Mater Polonia – podkreślił biskup.

Dalsza uroczystość odbyła się na Auli św. Józefa. – Można powiedzieć, że 70 lat, to niewiele, zwłaszcza w porównaniu z innymi polskimi seminariami, które swoją historią sięgają uchwał Soboru Trydenckiego, wprowadzającego taki sposób przygotowania do kapłaństwa. Ale jeżeli uzmysłowimy sobie, że 70 lat to prawie cały okres historii powojennego Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych, to zrozumiemy, że bez tej instytucji życie kościelne byłoby niemożliwe – mówił w przemówieniu inauguracyjnym rektor ks. Dariusz Mazurkiewicz.

Wyższe Seminarium Duchowne rozpoczęło swoją działalność w Gorzowie Wlkp. W 1961 roku ostatecznie przeniesiono je do Paradyża. – Władze w Zielonej Górze szukały sposobu ukarania diecezji za tzw. wydarzenia zielonogórskie, czyli zamieszki uliczne w 1960 roku, spowodowane zabraniem domu katolickiego w parafii św. Jadwigi w Zielonej Górze. Jedną z kar było zlikwidowanie w 1961 r. Wyższego Seminarium w Gorzowie Wlkp. wraz z konfiskatą domów, włączenie znacznej części kleryków do wojska i przeniesienie pozostałych alumnów wydziału teologicznego do Paradyża, gdzie od 1952 r. funkcjonował wydział filozoficzny tegoż seminarium – wyjaśnia bp Paweł Socha, dawny rektor i wieloletni wykładowca.

W murach paradyskiej uczelni do kapłaństwa przygotowuje się 36 kleryków.