Wsparcie misjonarzy przyczynia się do wzrostu Królestwa Bożego

Abp Stanisław Gądecki zainaugurował 24 lutego czwartą edycję projektu „Misjonarz na Post”. – Misyjność to pierwsza i podstawowa cecha żywego Kościoła – wskazał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podczas konferencji prasowej inaugurującą akcję miesięcznika „Misyjne Drogi” i portalu misyjne.pl.

Przewodniczący KEP jako pierwszy uczestnik tegorocznej edycji projektu, zarejestrował się na portalu misjonarznapost.pl. Specjalny system przydzielił mu do duchowej opieki polskiego misjonarza, brata Jerzego Józefa Łakomiaka OFM posługującego w Argentynie.

– Misyjność to pierwsza i podstawowa cecha żywego Kościoła – powiedział abp Gądecki podczas konferencji. Dlatego, zdaniem metropolity poznańskiego, tak bardzo ważne jest podejmowanie wszelkim działań, które dążą do odnowy ducha misyjnego, zarówno przez wyjazd na misję, jak i pomoc duchową bądź materialną.

Przewodniczący KEP wskazał także, że inicjatywa „Misyjnych Dróg” i portalu misyjne.pl wyraża drugą ważną cechę Kościoła, jaką jest jedność-komunia. – Misje nigdy nie są działaniem jednostek, ale inicjatywą wspieraną przez całą wspólnotę Kościoła – podkreślił.

Dodał, że bardzo ważne jest wspieranie misjonarzy, gdyż to oni niosą drugiemu człowiekowi to, co najcenniejsze, czyli wiarę. – Wspieranie misjonarzy jest jednocześnie przyczynianiem się do wzrostu Królestwa Bożego już tutaj na ziemi – wskazał abp Stanisław Gądecki.

W ramach inicjatywy „Misjonarz na post” od Środy Popielcowej można za pośrednictwem portalu misjonarznapost.pl wybrać jednego z 2007 polskich misjonarzy i otoczyć go regularną modlitwą. – Można również w jego intencji ofiarować post lub przeżywane cierpienie – zachęca o. Marcin Wrzos OMI, redaktor naczelny „Misyjnych Dróg”.

W ubiegłym roku w akcji wzięło udział ponad 5 tys. osób, dzięki czemu każdego z misjonarzy wspierały duchowo co najmniej dwie osoby.

Każdy, kto chce wspomóc misjonarzy swoją modlitwą, może wziąć udział w tej inicjatywie. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.misjonarznapost.pl, a następnie wybrać kraj pobytu oraz misjonarza, którego chce wspierać: świeckiego, zakonnego czy diecezjalnego.

– „Misjonarz na Post” to szansa, by dobrze i świadomie przeżyć nadchodzący czas Wielkiego Postu. Każdy może ofiarować swoją modlitwę, cierpienie bądź ograniczenie się np. w używaniu Internetu czy jedzeniu słodyczy. Może to być czynienie jakiegoś dobra lub każde inne duchowe postanowienie, które wesprze misjonarzy. Tak naprawdę liczy się każdy gest – tłumaczy Zofia Kędziora, koordynatorka inicjatywy.

Projekt „Misjonarz na Post” jest wspólną inicjatywą portalu misyjne.pl oraz najważniejszych polskich czasopism: „Misjonarza”, „Misjonarzy Kombonianów”, „Misji Salezjańskich”, „Echa z Afryki i innych kontynentów”, „Posyłam Was”, „Misji Dzisiaj” i „Świata Misyjnego” oraz „Misyjnych Dróg”. Projekt wspiera również Komisja Episkopatu Polski ds. Misji.