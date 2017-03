Wspólnota Lednica zaprasza na XXI Spotkanie Młodych

W Poznaniu, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w klasztorze ojców dominikanów, sztab lednicki Wspólnoty Lednica 2000 przedstawił symbole tegorocznego XXI Spotkania Młodych na Polach Lednickich – puzzle lednickie i dziesiątkę różańca. Na Lednicy młodzi spotkają się 3 czerwca pod hasłem „Idź i kochaj!”.

– Zapraszamy Najświętszą Maryję Pannę, żeby to Ona poprowadziła spotkanie. Spotkamy się bowiem w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, a wiadomo, że w wieczerniku Apostołowie są z Matką Bożą. Mam więc takie marzenie, że Ona przychodzi, i Jej przekazuję mikrofon – mówi duszpasterz lednicki o. Wojciech Prus OP, wyjaśniając jednocześnie, że hasło tegorocznego Spotkania Młodych nawiązuje do zapisków poczynionych w kalendarzach przez o. Jana Górę.

– Po pierwsze, Matka Boża idzie do Elżbiety i cała jest: idź i kochaj. Po drugie, to powiązanie ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Ostatnie słowa, jakie tam papież powiedział to: „Ty jesteś Zacheuszem” i my je podejmujemy. „Cały cymes”, jak mawiał ojciec Jan, będzie polegał na tym, że to Maryja będzie objaśniała młodemu człowiekowi słowa: „Ty jesteś Zacheuszem”. Bo skoro jesteś z nami na spotkaniu, to znaczy, że tak jak Zacheusz wyruszyłeś w drogę, by spotkać Jezusa. Lednica ma być sykomorą, na którą się wspiął, aby ujrzeć Nauczyciela. Przyjdzie Jezus i powie: „Ja dzisiaj muszę się u Ciebie zatrzymać w domu. I wtedy będą się zdarzały niespodzianki” – przekonuje o. Wojciech Prus.

W nawiązaniu do hasła tegorocznego spotkania, jego symbolami będą puzzle lednickie. Każdy z uczestników dostanie dwa elementy, na jednym znajdował się będzie napis „Idź”, na drugim „Kochaj”. – To element składania wspólnoty. Pierwotne znaczenie słowa „symbol” we wczesnym chrześcijaństwie oznaczało pieczęć przełamaną na połowę. Dwaj różni wyznawcy mieli swoją jej część i po tym się rozpoznawali – tłumaczy dominikanin.

– Chcemy przed młodymi postawić zadanie, aby gdy wrócą do domu, przekazali ten drugi puzzel temu, kto niekoniecznie jest dla nich oczywisty, kogo Duch Święty im wskaże na spotkaniu. Może to będzie osoba, z którą nie potrafią się dogadać, albo osoba, której dawno nie powiedzieli „Kocham” – dopowiada duszpasterz lednicki.

Drugim z symboli lednickich będzie dziesiątka różańca. Jak bowiem wyjaśniają organizatorzy spotkania, różaniec ma być dla każdego z jego uczestników towarzyszem drogi, który będzie podtrzymywać entuzjazm budowania wspólnoty z innymi. – Modląc się na różańcu, stajemy się naśladowcami Maryi, mamy odwagę iść i kochać – podkreśla o. Prus.

Program XXI Spotkania Młodych na Polach Lednickich przybliża jego koordynatorka Barbara Grocholewska, zwracając uwagę, że pierwsza część będzie poświęcona roli Maryi w życiu człowieka i narodu, w nawiązaniu do przypadającej w tym roku 300. rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej na Jasnej Górze i 140. rocznicy objawień Maryi w Gietrzwałdzie.

– Pola Lednickie otworzymy już o godzinie 8 rano, a oficjalne rozpoczęcie spotkania nastąpi o godzinie 17. Jego część przed Mszą św. będzie poświęcona Maryi, która wyprowadza nas z ukrycia. Będziemy zachęcali każdego, by powstał i wyruszył w drogę, by jak Zacheusz zrobił pierwszy krok. Wieczorem, po Mszy św. usłyszymy przesłanie papieża Franciszka i zachętę: „Ty jesteś Zacheuszem – odważ się… idź i kochaj!” – opowiada koordynatorka.

Spotkanie na Lednicy zakończy adoracja Najświętszego Sakramentu, wybór Chrystusa na Pana i Zbawiciela oraz przejście przez Bramę III Tysiąclecia, które rozpocznie się o północy.

Tradycyjnie Wspólnota Lednica 2000 prosi o pomoc w dystrybucji plakatów i ulotek w różnych miejscowościach. Zgłosić się do niej można poprzez formularz na stronie www.lednica2000.pl. Tegoroczny plakat przedstawia obraz wspólnoty, która zbiera się przychodząc z różnych stron, by za chwilę ruszyć w dalszą drogę. Postaci tworzą kształt serca, które jest jednak otwarte.

Już w najbliższy weekend 18-19 marca odbędą się w Ośrodku na Polach Lednickich IV Warsztaty Tańca Uwielbienia z flagami i Tańców Lednickich. Poprowadzą je Dorota Herok oraz Kazimierz i Józef Hojna, a wszyscy ich uczestnicy mają szansę, by razem z nimi wystąpić podczas XXI Spotkania Młodych. Więcej na www.lednica2000.pl.

W Spotkaniach Młodych Lednica 2000 do tej pory w sumie uczestniczyło ok. 2 mln osób. Wszystkie spotkania, odbywające się w ciągu roku na Polach Lednickich, organizuje Wspólnota Lednica 2000 działająca przy klasztorze ojców dominikanów w Poznaniu. Oprócz Spotkania Młodych są to Lednica Dzieci, Lednica Seniora i Lednica Motocyklisty oraz letnie rekolekcje.