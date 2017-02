Wszystkie diecezje włączą się w Dzień modlitwy i pokuty za pedofilię

Wszystkie polskie diecezje włączają się w obchody ustanowionego przez Konferencję Episkopatu Polski dnia modlitwy i pokuty za ofiary pedofilii, który obchodzony będzie w pierwszy piątek Wielkiego Postu, 3 marca. Okazją do przebłagania za grzechy pedofilii będzie modlitwa podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Do modlitwy w intencji ofiar pedofilii podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej w pierwszy piątek Wielkiego Postu, 3 marca, zachęca w specjalnym komunikacie Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Hierarcha przypomina, że modlitwa i pokuta za ofiary pedofilii jest naturalną odpowiedzią chrześcijanina na zjawisko grzechu. „Kościół bardziej niż ktokolwiek inny winien brzydzić się nikczemną przemocą, zwłaszcza wobec dziecka” -pisze arcybiskup.

Zachętę do modlitwy w tej intencji przekazali księżom biskupi i arcybiskupi m.in. diecezji rzeszowskiej, diecezji sosnowickiej, archidiecezji katowickiej oraz archidiecezji częstochowskiej. „Prośmy najpierw Pana, jak to czynił w Środę Popielcową 2000 r. św. Jan Paweł II, o przebaczenie grzechów wszystkich wierzących, a szczególnie osób duchownych. Chcemy to czynić ze względu na więź, która w Ciele Mistycznym łączy nas z innymi i choć nie ponosimy osobistej odpowiedzialności za grzechy innych członków Kościoła, to jednak dźwigamy ciężar ich błędów i win. Spośród wielorakich grzechów Kościół szczególnie potępia grzechy pedofilii i wznosi modlitwę przebłagania za niegodziwe czyny ze strony duchownych czy świeckich wobec małoletnich” – napisał abp Wacław Depo w komunikacie, który odczytany został w niedzielę we wszystkich Kościołach archidiecezji częstochowskiej.

Specjalne nabożeństwa, celebrowane przez samych biskupów odprawione zostaną w wielu katedrach, m.in. w Płocku, Świdnicy i Elblągu. Modlitwa za ofiary pedofilii będzie też główną intencją Drogi Krzyżowej, która tego dnia przejdzie ulicami Rzeszowa.

Do modlitewnej inicjatywy zaproszeni są również alumni seminariów duchownych. Okolicznościowe nabożeństwa pokutne odprawione zostaną m.in. w seminariach w Tarnowie i Rzeszowie.

W diecezji rzeszowskiej odpowiedzią na apel papieża Franciszka będzie nie tylko modlitwa, ale również pogłębiona formacja księży. Uświadomienie jak ważna jest ochrona dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi, będzie celem najbliższych kongregacji rejonowych w diecezji rzeszowskiej (18 marca), podczas których o problemie pedofilii opowie koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy KEP o. Adam Żak SJ.

Dzień modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii w archidiecezji krakowskiej odbędzie się nie 3, ale 18 marca i będzie towarzyszyć pielgrzymce pokutnej kapłanów archidiecezji do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zaproszenia do udziału w pielgrzymce wystosuje do każdego kapłana diecezjalnego i zakonnego metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

„Trzeba otwarcie mówić o grzechu, pokucie oraz o nieskończonym miłosierdziu Boga. Konieczne jest głębokie rozeznanie duchowe i wspólnotowy rachunek sumienia. Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego – ze strony duchownych czy świeckich – i wznosić wspólnie modlitwę przebłagania za niegodziwe czyny wobec nich popełnione. Fakt, że zostały one popełnione także przez ludzi Kościoła staje się dla nas wyrzutem sumienia i przynagleniem do podjęcia pokuty i czynów miłosierdzia” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Z apelem do wszystkich episkopatów o ustanowienie dnia modlitwy w intencji osób dotkniętych grzechem pedofilii zwrócił się we wrześniu ub.r. papież Franciszek.