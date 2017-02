Wybudzenia. Powrót do życia. Polskie historie

„Wybudzenia” to poruszające historie osób, które wyszły ze śpiączki i tych, które nadal o to walczą, ta jak Ola – córka Ewy Błaszczyk. Połowa osób nazywanych czasem „roślinami” czuje, widzi, słyszy. Gdzie są, kiedy wydaje się, że „tu” ich nie ma? To też niezwykłe rozmowy z ludźmi, którzy przeciągają śpiących na „naszą” stronę, to pytania o sens życia, jego wartość i o to, kiedy rzeczywiście jest jego koniec.

Autor: Katarzyna Pinkosz.

Premiera: 31 stycznia 2017 r.