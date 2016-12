Modlitwa międzyreligijna na inauguracji prezydentury Trumpa

pb (KAI/washingtontimes.com) / mz, Waszyngton, 2016-12-23

Fot. pixabay.com

W ramach inauguracji prezydentury Donalda Trumpa odbędzie się w stolicy Stanów Zjednoczonych modlitwa międzyreligijna z jego udziałem. Ceremonia w Waszyngtońskiej Katedrze Narodowej Kościoła episkopalnego odbędzie się 21 stycznia, dzień po zaprzysiężeniu 45 prezydenta USA.

Episkopalny biskup Waszyngtonu Mariann Budde zaznaczył, że przedstawiciele różnych religii przybędą do świątyni na prośbę Trumpa, by modlić się o dobro narodu.



Podobna uroczystość odbyła się w 2013 r., gdy na drugą kadencję zaprzysiężono Baracka Obamę. Wówczas do katedry przybyli przedstawiciele różnych wyznań: chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i sikhizmu.



Katolicki arcybiskup Waszyngtonu kard. Donald Wuerl pomaga w planowaniu nabożeństwa i już zapowiedział w nim swój udział. Problemy z uczestnictwem mogą mieć przedstawiciele judaizmu, gdyż 21 stycznia przypada w sobotę podczas szabatu, kiedy żydzi mają ograniczenia w przemieszczaniu się.

