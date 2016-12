Świąteczne życzenia zwierzchnika polskich luteran

mip, agt / bd, Warszawa, 2016-12-24

Fot. YouTube

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec, za pomocą filmu, przekazał wiernym okolicznościowe życzenia. Zachęca w nich do głębokiego zatopienia się w modlitwie i lekturze Biblii.

W opublikowanym nagraniu bp Samiec nawiązał do sytuacji w Polsce i na świecie. Zauważył, że wydarzenia te mogą niepokoić. Zachęcił, aby w czasie, gdy docierają do nas relacje z trwającej w Syrii wojny, czy tragiczne wieści o zamachach terrorystycznych, w których giną ludzie, jeszcze częściej znajdować czas na lekturę Pisma Świętego i modlitwę.- Kiedy zwracamy się do Pana Boga, otrzymujemy przede wszystkim pokój - wskazał luterański zwierzchnik. Podkreślił, że Bóg jest tym, który nigdy nas nie zdradzi i nie oszuka. - Życzę Wam, abyście umieli odnaleźć takie momenty i chwile, kiedy zatopicie się w modlitwie, w społeczności ze Zbawicielem - powiedział bp Jerzy Samiec.