Przed wschodem słońca odprawiono ewangelickie jutrznie

rk / mz, Wisła, 2016-12-25

Fot. pixabay.com

Wielu ewangelików na Śląsku Cieszyńskim, gdzie mieszka ponad połowa z około 70 tys. polskich luteran, uczestniczyło w dzień Bożego Narodzenia w tradycyjnych jutrzniach. Nabożeństwa, rozpoczynające się nawet o 5.00 rano, odprawione zostały w kilku luterańskich parafiach na terenie Beskidu Śląskiego – m.in. w Puńcowie, Cieszynie, Bielsku-Białej, Wiśle, Jaworzu i Ustroniu.

Jutrznie, odprawiane tylko na Śląsku Cieszyńskim, nawiązują do obrazu oświetlonych brzaskiem pól, które ujrzeli pasterze odwiedzający Betlejem. Wierni na pamiątkę tego wydarzenia śpiewają kolędę „Bracia patrzcie jeno, jak niebo goreje”. Wielu uczestników modlitwy podkreśla wyjątkową i niepowtarzalną atmosferę liturgii przed wschodem słońca. Wierni rozważają słowa zwiastowanej Ewangelii i słowa czytań ze Starego Testamentu. Świątynie wypełniają śpiewy radosnych kolęd.



W diecezji cieszyńskiej Kościoła luterańskiego i na Zaolziu, Święta Narodzenia Pańskiego przez wieki rozpoczynano od uroczystej jutrzni w kościele parafialnym, 25 grudnia o godzinie 5.00. Natomiast w kościółkach i kaplicach filialnych od czasu po II wojnie światowej odprawia się zazwyczaj nabożeństwo wigilijne pomiędzy godziną 15.00 a 17.00.



Tradycję porannych nabożeństw wspólnoty protestanckie praktykują od końca XVIII wieku, kiedy to cesarz Austrii Józef II wydał patent tolerancyjny. Akt ten kończył okres prześladowań zwolenników Reformacji.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/