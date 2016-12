Solidarność po atakach terrorystycznych w Kairze

(KAI/RV) / bd, Kair, 2016-12-26

Fot. pixabay.com

Po niedawnym ataku terrorystycznym na kościół koptyjski w Kairze chrześcijanie żyją wśród obaw o swoje bezpieczeństwo, ale nie brak także pewnych oznak pozytywnych.

Sytuację tę opisał w wypowiedzi dla organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie koptyjski biskup katolicki Asjutu nad Nilem Kyrillos William.

„Niedawne ataki terrorystyczne, których doświadczyli wierni w Kairze, spowodowały głęboki ból i wielki wstrząs wśród chrześcijan" – powiedział 70-letni hierarcha. Zwrócił uwagę, że kilka dni temu zmarła w wyniku odniesionych ran 26. ofiara tamtego zamachu - 10-letnia dziewczynka. "Równocześnie jednak można zauważyć, że ludzie pokładają ufność w Bogu, mają w sobie wiele siły, podobnie jak w przeszłości, gdy do ataków terrorystycznych dochodziło po to, żeby powstrzymać ludzi od udziału w nabożeństwach” – dodał biskup.



Podkreślił także piękną postawę egipskiej społeczności niechrześcijańskiej, od której tamtejsi wyznawcy Chrystusa otrzymali liczne oznaki solidarności i sympatii. Wielu muzułmanów składało im kondolencje. Także władze państwowe zareagowały natychmiast i rozpoczęły już dochodzenie w sprawie ataku z 11 grudnia.

