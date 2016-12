Przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych w Rydze

RV / bd, Ryga, 2016-12-27

Fot. pixabay.com

Święta w Rydze odbywają się pod znakiem ostatnich przygotowań do Europejskiego Spotkania Młodych. Do stolicy Łotwy ma przybyć 15 tys. uczestników wydarzenia organizowanego przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé.

Już od wielu tygodni bracia z Taizé oraz wolontariusze przygotowywali to spotkanie. W stołecznych katedrach luterańskiej i katolickiej trwają codziennie modlitwy z charakterystyczną oprawą muzyczną, będącą wizytówką ekumenicznej wspólnoty. Przyciągają one coraz więcej osób.

Jednocześnie w parafiach różnych wyznań prowadzono akcję informacyjną, zachęcającą rodziny do przyjmowania młodych pielgrzymów w swoich domach. A nie było to wcale łatwe, biorąc pod uwagę specyficzną mentalność Łotyszy oraz fakt, że Ryga jeszcze nigdy nie była świadkiem tego typu wydarzenia. Ostatecznie jednak udało się przełamać pierwsze lody i zebrać taką liczbę zgłoszeń, że zdecydowana większość młodych znajdzie gościnę w rodzinach.

Pielgrzymów przyjmą także plebanie i domy zakonne. O nadchodzących wydarzeniach informują media oraz spoty reklamowe w środkach transportu. Miasto wstrzymało oddech i póki co – świętuje.

