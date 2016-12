Modlitwy prawosławnych i katolików za ofiary lotniczej tragedii nad Morzem Czarnym

RV / wer, Moskwa, 2016-12-28

Fot. pixabay.com

Na niedzielnej liturgii w moskiewskiej cerkwi św. Spiridona patriarcha Cyryl modlił się za dusze ofiar katastrofy lotniczej nad Morzem Czarnym, w której zginęły 92 osoby, w większości artyści znanego na świecie chóru Aleksandrowa. Również ordynariusz katolickiej archidiecezji Matki Bożej w Moskwie abp Paolo Pezzi wysłał do prezydenta Rosji Władimira Putina telegram kondolencyjny z zapewnieniem o modlitwie.

Cyryl I po modlitwie za ofiary katastrofy wyraził słowa współczucia rodzinom zmarłych oraz prosił Boga aby umocnił wszystkich, których dotknęła ta straszna tragedia.



Abp Paolo Pezzi w telegramie do prezydenta Rosji podkreślił, że przeżył głęboki ból po otrzymaniu informacji o tragicznej śmierci osób udających się do Syrii aby podzielić się radością Bożego Narodzenia i przekazać słowa nadziei po długich latach wojny, nadziei, która może przemienić tragedię w drogę do życia wiecznego. Zapewnił Władimira Putina o modlitwie katolików rosyjskich za dusze zmarłych i ich rodzin oraz w intencji prezydenta a także o nadzieję dla narodów Rosji i Syrii.

