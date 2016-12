Pierwszy dzień ESM w Rydze

RV / wer, Ryga, 2016-12-29

Fot. Daniel Silliman / flickr

W Rydze rozpoczęło się doroczne Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez ekumeniczną wspólnotę z Taizé. Wydarzenie wpisujące się w „Pielgrzymkę Zaufania przez Ziemię”, zainicjowaną jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku przez Brata Rogera, tym razem gromadzi ok. 15 tysięcy młodych ludzi z całej Europy i nie tylko.

Pierwszy dzień spotkania był poświęcony na zjechanie się i rejestrację uczestników oraz przydzielenie ich do poszczególnych miejsc zakwaterowania w parafiach różnych wyznań. Młodzi pielgrzymi będą mieszkać nie tylko w samej stolicy Łotwy, ale także w okolicznych miejscowościach. Bazą logistyczną jest ośrodek wystawowy na ryskiej wyspie Kipsala. Tam też oraz w hali sportowo-koncertowej Arena Riga będą odbywać się główne nabożeństwa.



O ekumenicznym wymiarze organizacji spotkania tak mówi brat Wojciech z Taizé: „Jest ok. 70 parafii i wspólnot chrześcijańskich w Rydze i okolicach, które przyjmują młodych ludzi. W Rydze tych parafii nie ma tak wiele w porównaniu z innymi wielkimi metropoliami europejskimi, dlatego z wielkim wysiłkiem, ale też i z wielką radością parafie te przyjmują przyjeżdżających. Pod względem ekumenizmu to jest bardzo piękne, bo już samo zaproszenie do Rygi, by przygotować to spotkanie, wystosowali do nas wspólnie odpowiedzialni za największe Kościoły na Łotwie: arcybiskupi luterański i katolicki, metropolita prawosławny oraz biskup baptystyczny. Także inne Kościoły włączają się w przyjęcie młodych ludzi tak, że odkrywamy tutaj wielką różnorodność, wielkie bogactwo. Doświadczamy też, że relacje między chrześcijanami są bardzo dobre” – dodał brat Wojciech.



Największą grupę, ponad czterotysięczną, stanowią Polacy. Wszyscy młodzi pielgrzymi spotykają się po raz pierwszy na modlitwie już w czwartek wieczorem.

