40. Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei

st (KAI) / wer, Ryga, 2016-12-31

Fot. Maciej Biłas / flickr

40-ste organizowane przez Wspólnotę z Taizé Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się pod koniec roku 2017 i początku 2018 w Bazylei – ogłosił wieczorem 30 grudnia w Rydze brat Alois. Przełożony tej ekumenicznej wspólnoty zakonnej zaznaczył, że po Hiszpanii (Walencja) i Łotwie bracia chcieli wrócić do centrum Europy.

Brat Alois przypomniał, że przed dziesięciu laty młodych Europejczyków gościła Genewa, a uczestników kolejnego etapu „pielgrzymki zaufania” w szwajcarskim mieście leżącym u zbiegu granic Francji i Niemiec będą gościli także mieszkańcy tych krajów. Jak zaznaczył biskup pomocniczy diecezji Lozanny, Genewy i Fryburga - Alain de Raemy wydarzenie to zmobilizuje wszystkie szwajcarskie wspólnoty chrześcijańskie. Bazylea uważana jest także za jeden z ważnych ośrodków Reformacji, której 500-lecie będzie obchodzone w roku 2017. Brat Alois przypomniał natomiast, że założyciel Wspólnoty z Taizé był z pochodzenia Szwajcarem i braci łączy z tym krajem wiele więzi. Radość z decyzji o wyborze Bazylei wyraził tamtejszy biskup katolicki, Felix Gmür oraz zwierzchnicy innych wspólnot chrześcijańskich.

