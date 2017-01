W styczniu V Europejskie Forum Katolicko-Prawosławne

W dniach 9-12 stycznia odbędzie się w Paryżu V Europejskie Forum Katolicko-Prawosławne, współorganizowane przez Radę Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Kościoły prawosławne z naszego kontynentu.

Trzydniowe spotkanie z udziałem 12 przedstawicieli każdej ze stron przebiegać będzie pod hasłem „Europa, która staje dzisiaj w obliczu strachu przed terroryzmem i wyzwania fundamentalizmu. Wartość osoby i wolność religijna”. Jednym z relatorów spotkania będzie bp Krzysztof Nitkiewicz z Sandomierza.

Przemówienia powitalne na rozpoczęcie Forum 9 bm. wygłoszą kardynałowie: André Vingt-Trois – arcybiskup Paryża i Péter Erdő z Węgier – współprzewodniczący tego gremium ze strony katolickiej oraz jego prawosławny kolega – metropolita Sassimy Genadiusz z Patriarchatu Konstantynopolskiego. Ten ostatni będzie następnie – obok katolickiego biskupa Florentina Crihălmeanu z Rumunii – jednym z dwóch relatorów wstępu do obrad, poświęconego godności ludzkiej i wolności religijnej. Dzień ten zakończy się kolacją w nuncjaturze apostolskiej.



Na wtorek 10 stycznia przewidziano cztery sesje robocze omawiające takie zagadnienia jak łamanie prawa do wolności religijnej, przejawiające się w nietolerancji, dyskryminacji i prześladowaniach; fundamentalizm a terroryzm; spójność [spoistość] społeczna a zjawisko strachu – misja rządzących a wkład Kościoła, państwo prawa; zaangażowanie Kościołów w kierowanie konfliktami oraz we wspieranie dobra wspólnego i solidarności. Każdy z tych tematów ma dwóch relatorów – katolickiego i prawosławnego.



Jednym z nich będzie bp Krzysztof Nitkiewicz, który dokona wprowadzenia do tematyki spójności społecznej w kontekście strachu. Wieczorem tegoż dnia uczestnicy obrad spotkają się na modlitwie ekumenicznej w prawosławnej katedrze św. Stefana, a na zakończenie podejmie ich kolacją w swej rezydencji prawosławny metropolita stolicy Francji – Emanuel.



W środę 11 stycznia odbędzie się sesja nt. głoszenia Jezusa Chrystusa jako odpowiedzi na zagrożenie ze strony zarówno fundamentalizmu, jak i terroryzmu, a następnie zaplanowano dwa spotkania robocze poświęcone dyskusji nad orędziem końcowym. Dzień ten zakończy się Nieszporami w katedrze Notre-Dame, w czasie których zostanie wystawiona najcenniejsza przechowywana tam relikwia – Korona Cierniowa Pana Jezusa.



Na czwartek 12 stycznia przewidziano z rana jeszcze dwie sesje, na których zostanie dokończona dyskusja nad orędziem i nastąpi jego zatwierdzenie, a także uczestnicy omówią dalsze wspólne kroki na przyszłość. Spotkanie zakończy się modlitwą i obiadem.



Europejskie Fora Katolicko-Prawosławne mają za sobą niespełna 10-letnią przeszłość i odbywają się co 2 lata na przemian w kraju o większości katolickiej i prawosławnej. Po raz pierwszy zorganizowano je w dniach 11-14 grudnia 2008 we włoskim Trydencie na temat „Rodzina jako dobro ludzkości”. Drugie forum obradowało w dniach 18-22 października 2010 na Rodosie i było poświęcone „Stosunkom między państwem a Kościołem” (oczywiście z katolickiego i prawosławnego punktu widzenia), III zebrało się w Lizbonie w dniach 5-8 czerwca 2012 nt. „Kryzys gospodarczy i ubóstwo wyzwaniami dla dzisiejszej Europy” a ostatnie, jak dotychczas, IV forum odbyło się w dniach 2-6 czerwca 2014 w Mińsku nt. „Religia i różnorodność kulturalna: wyzwania dla Kościołów chrześcijańskich w Europie”.



Rada Konferencji Biskupich Europy powstała w 1971 i skupia obecnie 33 episkopaty krajowe naszego kontynentu oraz pojedynczych hierarchów z tych krajów, w których takich konferencji nie ma: arcybiskupów Luksemburga i Monako, maronickiego arcybiskupa Cypru, biskupów z Estonii i Mołdawii i greckokatolickiego biskupa z Mukaczewa. Na czele Rady stoi obecnie kard. Angelo Bagnasco z Włoch, a jednym z dwóch jego zastępców jest abp Stanisław Gądecki; sekretarzem generalnym jest portugalski kapłan ks. Duarte da Cunha. Sekretariat CCEE mieści się w szwajcarskim Sankt Gallen.

