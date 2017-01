Mury warszawskiej cerkwi Hagia Sophia już stoją

mp / bd, Warszawa, 2017-01-06

Fot. cerkiew.pl

Nowa stołeczna cerkiew pw. Hagia Sophia w ciągu bieżącego roku osiągnie już stan surowy - informuje ks. Miroław Lewczak na stronie cerkiew.pl.

W ubiegłym roku udało się przygotować plac pod budowę, zostały wylane fundamenty, a na nich wzniesione zostały ściany żelbetonowe. Ks. Lewczak dodaje, że powstały też już małe kopuły i półkopuły oraz część dzwonnicy. Wewnątrz budowli możemy już zaobserwować balkon, boczne chóry oraz klatki schodowe.



Symboliczne rozpoczęcie budowy nowej prawosławnej świątyni w Warszawie miało miejsce 5 grudnia 2015 r. Wówczas honorowy zwierzchnik światowego prawosławia, arcybiskup Konstantynopola i patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I, przewodniczył uroczystości poświęcenia i położenia kamienia węgielnego. W uroczystości wziął udział także metropolita Sawa oraz Prezydent RP Andrzej Duda.



Świątynia ta jest budowana jako wotum wdzięczności Bogu za dar demokratycznych przemian w Polsce i 90. rocznicę uzyskania przez Kościół prawosławny w naszym kraju statusu autokefalii czyli pełnej kościelnej niezależności od wszelkie władzy zewnętrznej.



Wznoszona cerkiew jest także modlitewnym "podziękowaniem prawosławnym przodkom", którzy składali swe życie i krew na ołtarzu służby Bogu i Ojczyźnie. Dlatego w fundamentach warszawskiej Hagii Sophi spoczęła zroszona krwią ziemia spod warszawskiej świątyni Św. Trójcy przy ul. Podwale 5. W czasie Powstania Warszawskiego dawała ona schronienie powstańcom, zaś w ramach popowstańczych represji została zburzona przez Niemców. W fundamentach nowej cerkwi została też złożona ziemia z ul. Wolskiej 138, gdzie w 1944 r. wojska niemieckie wymordowały dzieci i wychowawców zlokalizowanego tam prawosławnego sierocińca.



Cerkiew Hagia Sophia jest budowana na granicy Warszawy z gminą Lesznowola, przy ul. Puławskiej 568. Działkę na ten cel Kościół prawosławny zakupił za pieniądze uzyskane z odszkodowania za grunt przy ul. Wolskiej 139 zabrany przez komunistów.



Gdy powstanie cerkiew przy Puławskiej, wyznawcy prawosławia mieszkający w południowej części Warszawy i w Piasecznie będą mieli znacznie bliżej na nabożeństwa. Obecnie jeżdżą na liturgie do cerkwi św. Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze lub do cerkwi św. Jana Klimaka na Woli.



W Polsce żyje ok. 500 - 600 tys. wyznawców prawosławia. Szacuje się, że blisko 70 proc. z nich mieszka na Białostocczyźnie. W Warszawie mieszka ich ok. 30 tys.

