Przedstawiciele muzułmanów złożyli życzenia świąteczne koptom

(KAI/RV) / wer, Kair, 2017-01-07

Fot. pixabay.com

Koptowie w Egipcie przygotowują się do Bożego Narodzenia, które obchodzić będą - podobnie jak wiele innych Kościołów wschodnich - zgodnie z kalendarzem juliańskim 7 stycznia. Z tej okazji życzenia świąteczne przekazały głowie Kościoła koptyjskiego Teodorowi II również osobistości muzułmańskie.

4 stycznia koptyjskiego papieża Aleksandrii w jego katedrze w Kairze odwiedził wielki imam kairskiego uniwersytetu Al-Azhar, będącego najwyższym oficjalnym autorytetem islamu sunnickiego - Ahmad al-Tayyeb. Towarzyszyła mu delegacja młodzieży studiująca na tej uczelni. Nawiązując do niedawnego zamachu na stołeczną świątynię koptyjską imam zapewnił, że tolerancja panująca wśród Egipcjan jest zbyt silna, by mogły ją zakłócić jakieś kryminalne akty. Podkreślił również istniejące od dawna braterskie stosunki jego uniwersytetu z Kościołem koptyjskim.



Również patriarcha mówił podczas tego spotkania o sięgających ponad tysiąca lat stosunkach muzułmańsko-chrześcijańskich w Egipcie, które - jego zdaniem - mogą służyć za wzór współistnienia.



Wcześniej koptyjskiego patriarchę odwiedziły z życzeniami świątecznymi egipskie osobistości rządowe. Między innymi 2 stycznia był u niego minister obrony z grupą oficerów, a dzień później szef ministerstwa ds. wyznań.



W tym roku egipscy Koptowie obchodzą Boże Narodzenie w niecały miesiąc po samobójczym ataku na ich kościół św. Piotra i Pawła, położony w centrum Kairu, nieopodal ich katedry patriarchalnej. Miał on miejsce 11 grudnia ub.r. Prezydent Egiptu Abd sl Fattah as-Sisi nakazał władzom odnowienie zniszczonej świątyni. Prace wykonała jeszcze przed zakończeniem roku egipska armia.





KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/