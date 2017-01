Odejścia z Kościoła luterańskiego w Szwecji

2017-01-13

Nigdy wcześniej luterański Kościół Szwecji nie stracił tak wielu wiernych w ciągu jednego roku. W 2016 r. opuściło go 85 848 osób, podczas gdy rok wcześniej było ich 46 895, donosi agencja TT.

- To oczywiście bardzo niepokojące - oświadczyła prymaska Kościoła Szwecji abp Antje Jackelén. Dodała zarazem, że można było się tego spodziewać, gdyż podobnie dzieje się z przynależnością do różnych organizacji społecznych, np. ekologicznych, i partii politycznych. Także Kościoły luterańskie w innych krajach nordyckich straciły w 2016 r. więcej wiernych niż zazwyczaj.



Jednocześnie w 2016 r. do Kościoła Szwecji wstąpiły 7553 osoby, mniej niż w poprzednim roku.



W 2000 r. gdy Kościół luterański został rozdzielony od państwa, należało do niego 82,9 proc. mieszkańców Szwecji. Obecnie liczba ta spadła do 63 proc. i jeśli ten trend będzie się utrzymywał, to w 2030 r. tylko 45 proc. Szwedów będzie należeć do tego Kościoła.

