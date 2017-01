Prezydent spotkał się z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce

tk / bd, Warszawa, 2017-01-14

Fot. TT / @prezydentpl

Radość z powodu odradzania się w Polsce kultury żydowskiej wyraził prezydent Andrzej Duda. Podczas spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej przypomniał, że wkrótce obchodzić będziemy w Kielcach Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

W świąteczno-noworocznym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie uczestniczył m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich i ambasador Izraela w Polsce, Anna Azari.



Prezydent przypomniał, że tradycyjne już spotkanie do tej pory zawsze było związane z zapaleniem świec chanukowych. Ponieważ jednak święto Chanuki w tym roku wypadło w Wigilię Bożego Narodzenia, po ustaleniach z Naczelnym Rabinem Polski zostało przeniesione na piątek.



Prezydent wspomniał też święto, jakie Żydzi obchodzili 8 stycznia, upamiętniające oblężenie Świątyni Jerozolimskiej w 588 r. przed Chrystusem przez króla babilońskiego Nabuchodonozora. To, jak zaznaczył Andrzej Duda, święto smutku, refleksji i modlitwy, bo upamiętnia także tych, których data śmierci i miejsce pochówku nie są znane, w tym także ofiar Holokaustu.



"To święto refleksji i smutku, święto często i łez tak doskonale rozumiane – o czym chcę zapewnić – przez nas, Polaków, katolików, ludzi wierzących" – powiedział prezydent, wspominając katolickie święto Wszystkich Świętych. Dodał, że dla katolików jest to okazja dla upamiętnienia także tych, na których grobach, z różnych przyczyn, być nie możemy.



Andrzej Duda nawiązał też do zbliżających się obchodów 20. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, które odbędą się 17 stycznia, tym razem w Kielcach. "To dzień dialogu międzyreligijnego pomiędzy religią chrześcijańską, katolicką a judaizmem" – zaznaczył prezydent RP.



Przyznał też, że z satysfakcją obserwuje dokonujący się od 1989 r. powrót na polską ziemię kultury żydowskiej, jej rozwój i przyjmowanie jej przez wielu ludzi mieszkających w Polsce. Prezydent wspomniał o tragedii, która spotkała naród żydowski w okresie II wojny światowej poprzez Holokaust i zniszczenie kultury żydowskiej na naszej ziemi. Obecnie, mówił Andrzej Duda, kultura ta "wraca do swojej tradycji, do tych swoich korzeni, które w tej Polin, ziemi, na której możesz odpocząć, rozwijały się przez tysiąc lat (...)".



Obecnie do gmin żydowskich w Polsce należy ok. 4 tys. osób, natomiast społeczność Żydów w Polsce szacuje się na ok. 20 tys.



17 stycznia w Kielcach odbędą się ogólnopolskie obchody XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. W przesłaniu na tę okazję Komitet Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem wskazał na ścisłe pokrewieństwo religii żydowskiej i chrześcijańskiej. W dokumencie przywołano też m.in. historyczną wypowiedź św. Jana Pawła II: „kto spotyka Jezusa spotyka judaizm”.

