Forum Katolicko-Prawosławne: zbrodnie w imię religii potępione

RV / wer, Paryż, 2017-01-16

Fot. Moyan Brenn / flickr

„Potępiamy zbrodnie, które zostały dokonane w imię religii” – to słowa z przesłania opublikowanego na zakończenie paryskich obrad Forum Katolicko-Prawosławnego. Jego uczestnicy w sposób jednoznaczny i bezapelacyjnie potępiają tych, którzy używają religii, aby usprawiedliwić przemoc i śmierć.

Przypominając akty terrorystyczne, które dotknęły Europę, podkreślili oni, że w ten sposób nie chcą stygmatyzować samej religii muzułmańskiej, ale fakt, iż niektórzy terroryści usprawiedliwiają swoje działania, powołując się na święte teksty islamu. Biskupi katoliccy i prawosławni biorący udział w Forum zauważyli także, że aktów terrorystycznych dopuszczają się często młodzi ludzie wykluczeni społecznie, którzy w ten sposób wyrażają swoje niezadowolenie. Ponadto wezwali religijnych przywódców islamskich do czuwania nad tym, aby nie propagowano wśród ich współwyznawców wrogiego obrazu świata niemuzułańskiego.

W końcowym przesłaniu uczestnicy Forum wyrazili też solidarność z prześladowanymi chrześcijanami, którzy stali się obiektem aktów terrorystycznych szczególnie na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. „Europa środkowa i wschodnia – czytamy w przesłaniu – zbyt długo cierpiała jarzmo ucisku, aby nie czuć solidarności z prześladowanymi dziś chrześcijanami”

Forum Katolicko Prawosławne zostało zorganizowane przez Radę Konferencji Episkopatów Europy CCEE wspólnie z patriarchatem Konstantynopola w porozumieniu z Kościołami prawosławnymi obecnymi w Europie. Odbyło się już po raz piąty z kolei, tym razem na temat: „Europa w obawie przed zagrożeniem fundamentalistycznego terroryzmu a wartość osoby i wolności religijnej”.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/