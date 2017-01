Spotkanie noworoczne Polskiej Rady Ekumenicznej

2017-01-17

Jako kościoły mniejszościowe przestrzegamy przed zaostrzaniem sporów. Przywódcy religijni i polityczni nie powinni swoimi wypowiedziami dzielić, wykluczać i poniżać innych – podkreślił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, zwierzchnik polskich luteran bp Jerzy Samiec w przemówieniu wygłoszonym podczas noworocznego spotkania Kościołów zrzeszonych w PRE.

Podkreślił też, że „Ewangelia zobowiązuje nas do przyjmowania uchodźców oraz rozważnego i otwartego podejścia do emigrantów, którzy poszukują lepszego życia”.

W spotkaniu noworocznym Polskiej Rady Ekumenicznej wzięli udział m.in. nowy nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita warszawski i całej Polski Sawa oraz przedstawiciele pozostałych Kościołów zrzeszonych w PRE. Obecni byli także bp Artur Miziński, sekretarz Episkopatu Polski i biskup pomocniczy warszawsko-praski Marek Solarczyk, ambasadorzy m.in. RFN, Węgier, Szwecji, Norwegii oraz dyplomaci z Austrii, Holandii i Ukrainy.



Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec podkreślił w swoim przemówieniu, że Kościoły zrzeszone w Radzie nie żyją w próżni – są częścią społeczeństwa polskiego. „Wszystkie wydarzenia, jakie mają miejsce w Polsce, dotyczą nas w takiej samej mierze jak rzymskich katolików oraz osoby niewierzące. Byłbym gotów postawić nawet tezę, że poprzez wielkość stajemy się papierkiem lakmusowym zjawisk społecznych, które zachodzą na naszych oczach” – zaznaczył.



Jak stwierdził, Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej z troską obserwują „zaostrzające się konflikty opcji politycznych, które przekładają się na podział społeczeństwa”.



„Radykalizacja postaw, przyjmująca nieraz skrajne formy, budzi w nas duże zaniepokojenie. Dlatego apelujemy do wszystkich polityków, aby nie ulegali emocjom i bardzo mocno ważyli wypowiadane słowa” – podkreślił bp Samiec.



„Jako kościoły mniejszościowe, które czasami same odczuwają skutki nieodpowiedzialnych zachowań czy wypowiedzi, przestrzegamy przed zaostrzaniem sporów. Przywódcy, zarówno religijni jak i polityczni nie powinni swoimi wypowiedziami dzielić, wykluczać i poniżać innych” – zaznaczył zwierzchnik polskich luteran.



Podkreślił, że ważne jest to, aby umieć szanować i nie pozbawiać innych godności. „Możemy się ze sobą spierać, mieć skrajnie różne poglądy, przekonania, wyznawać różne wartości, ale nikt nie dał nam prawa do pogardzania drugim człowiekiem” – dodał prezes PRE.



Jak powiedział, są to "słowa przestrogi, bo zło zaczyna się zwykle od czegoś małego, jednak, gdy na nie pozwalamy mogą przerodzić się w coś, nad czym już nie będziemy panowali”.



Zaznaczył, że ostatnie wydarzenia w Ełku, po zabójstwie młodego mężczyzny, są tego najlepszym przykładem. „Zabójstwo jest nie do zaakceptowania. Morderca powinien zostać sprawiedliwie osądzony i skazany. Lecz obciążanie odpowiedzialnością za ten czyn wszystkich obcokrajowców jest niedopuszczalne. To od nas, duchownych, od polityków, od osób cieszących się autorytetem jest wymagane, abyśmy jasno artykułowali przesłanie piętnujące zachowania odwetowe” – powiedział bp Jerzy Samiec.



Prezes PRE podsumował w przemówieniu także miniony rok, w którym za najważniejsze uznał obchody 70-lecia Polskiej Rady Ekumenicznej oraz czynny udział przedstawicieli Rady w obchodach jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.



Podkreślił także dobrą współpracę z Kościołem rzymskokatolickim, która przede wszystkim jest realizowana przez wspólne modlitwy i nabożeństwa, z centralnym akcentem, jakim jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wyraża się ona również we wspólnych akcjach charytatywnych takich choćby jak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom czy Gali Ubi Caritas.



Na budowanie dobrych relacji ma wpływ praca Komisji ds. dialogu Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Bp Samiec zaznaczył, że w ub. roku prace tego gremium koncentrowały się wokół palącego światowego problemu sytuacji politycznej i gospodarczej, która zmusza wielu ludzi do poszukiwania bezpiecznego i godnego życia poza swoją ojczyzną.



Sytuacja uchodźców, emigrantów oraz sposoby pomocy były przedmiotem wielu rozmów i konferencji. Ich wspólną konkluzją było jednoznaczne opowiedzenie się za niesieniem miłości Chrystusa poprzez pomoc "obcemu, przechodniowi".



„Kościoły nie mają wątpliwości, że Ewangelia zobowiązuje nas do przyjmowania uchodźców oraz rozważnego i otwartego podejścia do emigrantów, którzy poszukują lepszego życia. Deprecjonowanie tego typu migracji oznaczałoby napiętnowanie milionów Polaków, którzy w celu poprawienia bytu opuściło Polskę” – podkreślił w swoim przemówieniu prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Abp Salvatore Pennacchio wyraził radość, że jako przedstawiciel papieża Franciszka w Polsce może uczestniczyć po raz pierwszy w tradycyjnym ekumenicznym spotkaniu noworocznym.



Podkreślił, że podczas wymieniania się życzeniami na nowy rok, przedstawiciele poszczególnych Kościołów skierowali także swoje modlitwy do Boga o pokój w każdym miejscu świata, zwłaszcza w tych miejscach, które naznaczone są konfliktami.



„Musimy z pokorą przyznać, że wiele różnych obszarów świata nie jest niestety wolnych od niesprawiedliwości, przemocy i dyskryminacji” – powiedział nuncjusz apostolski w Polsce.



Przypomniał, że papież Franciszek w swoim orędziu na Światowy Dzień Pokoju postawił zasadnicze pytania dotyczące tych negatywnych zjawisk. „Czy przemoc pozwala osiągnąć trwałe i wartościowe cele? Czy wszystkim, co zyskuje, nie jest może wywołanie represji i spirali śmiertelnych konfliktów? Jego odpowiedź jest jasna i zdecydowana. Przemoc nie jest lekarstwem dla naszego rozbitego świata.



Abp Pennacchio wskazał, że papież podkreśla, iż ten wysiłek na rzecz ofiar niesprawiedliwości nie jest wyłącznym dziedzictwem Kościoła katolickiego, ale właściwy jest wielu tradycjom religijnym, dla których współczucie i rezygnacja z przemocy są istotne i wskazują drogę życia.



Podkreślił za Franciszkiem, że „żadna religia nie jest terrorystyczna”, a przemoc jest znieważaniem imienia Boga. „Nigdy nie przestaniemy powtarzać: imię Boga nigdy nie może usprawiedliwiać przemocy. Tylko pokój jest święty, a nie wojna” – powtórzył za papieżem nuncjusz.



Zwrócił też uwagę, na niedolę migrantów, którzy uciekają z własnych ojczyzn, aby uniknąć spirali przemocy. „Od początku swego pontyfikatu papież Franciszek stale pokazuje swoją solidarność o uchodźców i migrantów” – powiedział abp Pennacchio, przypominając m.in. o odwiedzeniu przez Ojca Świętego wyspy Lampedusa – miejsca, do którego przybywali na tratwach i łodziach uciekinierzy z Afryki i Bliskiego Wschodu.



Liczne spotkania oraz apele Franciszka na rzecz migrantów do społeczności międzynarodowej są konkretnymi przejawami jego bliskości wobec tych tragicznych migracyjnych wędrówek - dodał abp Pennacchio.



Nuncjusz Pennacchio wspomniał na zakończenie także udział papieża Franciszka we wspólnym, katolicko-luterańskim upamiętnieniu rocznicy Reformacji, które odbyło się w ub. roku w szwedzkim Lund. Jego zdaniem, był to historyczny gest, bardzo znaczący dla rozwoju ekumenicznych wysiłków.



Przy tej okazji została opublikowana wspólna deklaracja, której jeden z punktów dotyczył możliwości wspólnoty eucharystycznej między katolikami i luteranami. W dokumencie wyrażono wolę, „aby ta rana w Ciele Chrystusa została uleczona” i zobowiązano się do ożywienia dialogu teologicznego w tej kwestii.



Ponadto ważnym wydarzeniem z punktu widzenia PRE była wizyta w Polsce kilkuosobowej delegacji Patriarchatu Antiocheńskiego na czele z patriarchą Antiochii Janem X, jubileusz 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz początek obchodów 500-lecia Reformacji, a także wybór nowego zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej.

