Prośmy o przebaczenie za przemoc w czasie Reformacji

tom (KAI) / bd, Londyn, 2017-01-18

Fot. flickr.com

Prymas Kościoła Anglii abp Justin Welby opublikował na początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan oświadczenie z prośbą o przebaczenie za przemoc, do jakiej doszło w czasie Reformacji. Poinformowały o tym brytyjskie media i katolicki portal www.catholicculture.org.

W tym roku rozpoczynający się 18 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiega pod znakiem obchodów 500-lecia Reformacji zapoczątkowanej przybiciem 31 października 1517 r. przez Marcina Lutra na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Największe Kościoły chrześcijańskie Wielkiej Brytanii obchodzą w duchu ekumenizmu również 500. rocznicę publikacji słynnego dzieła św. Tomasza Morusa pt. "Utopia", w którym kreśli on wizję idealnego państwa i systemu społecznego.



Tomasz Morus, w języku angielskim Thomas More (1478-1535) był wybitnym humanistą i politykiem oraz obrońcą katolicyzmu w Anglii. W 1535 roku odmówił on uznania króla Henryka VIII za głowę kościoła angielskiego, za co został oskarżony o "najwyższą zdradę" i skazany na śmierć. Wchodząc na miejsce egzekucji, powiedział do zgromadzonych ludzi "Módlcie się, abym umarł w wierze katolickiej i aby król wierny tej wierze umarł".



Kościół katolicki kanonizował Tomasza Morusa w 1935 r., równo 400 lat po jego śmierci. Papież Jan Paweł II, dostrzegając jego wpływ i zaangażowanie w sprawy społeczne i polityczne, ogłosił go patronem polityków. Współcześni Morusowi nazwali go "Człowiekiem na każdą godzinę". Przez wieki był on wzorem dla wiernych zarówno Kościoła katolickiego, jak i anglikańskiego i jest w nich czczony jako święty męczennik.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/