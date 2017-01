Znaczek pocztowy z Marcinem Lutrem

pb / mz, Watykan, 2017-01-22

Fot. pixabay.com

W związku z obchodami 500-lecia Reformacji watykański urząd filatelistyczny wyda w 2017 r. znaczek pocztowy przedstawiający Marcina Lutra - donosi portal LifeSiteNews.

Od ogłoszenia przez Lutra 31 października 1517 r. w Wittemberdze 95 tez do dysputy o odpustach rozpoczęła się Reformacja, która doprowadziła do rozbicia Kościoła zachodniego. W 1521 r. niemiecki reformator został ekskomunikowany przez papieża Leona X.

