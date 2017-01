Ewangelicki cykl obrazów z Korei po raz pierwszy w Europie

ts (KAI) / bd, Berlin, 2017-01-23

Fot. pixabay.com

Słynny cykl obrazów „Życie Chrystusa” koreańskiego malarza Kim Ki-changa będzie można po raz pierwszy zobaczyć w całości w Europie. Niemieckie Muzeum Historyczne w Berlinie poinformowało, że dzieła Koreańczyka zostaną pokazane w kwietniu w ramach wystawy „Efekt Lutra. 500 lat protestantyzmu na świecie”.

Głuchoniemy malarz Kim Ki-chang (1913-2001) należy do najbardziej znanych współczesnych malarzy koreańskich. Jego 30 obrazów na jedwabiu uważa się za najważniejsze dzieła koreańskiego protestantyzmu.



Cykl powstał w 1952 roku w czasie wojny koreańskiej i ukazuje życie Chrystusa w realiach XIX-wiecznej Korei. Artysta interpretuje w koreańskiej konwencji europejski sposób przedstawiania Chrystusa.



Obrazy na berlińską wystawę zostały wypożyczone z Muzeum w Seulu. Wystawa „Efekt Lutra. 500 lat protestantyzmu na świecie” prezentująca historię oddziaływania protestantyzmu na świecie, będzie czynna w muzeum Martin Gropius Haus w Berlinie od 12 kwietnia do 5 listopada br. i będzie jedną z trzech wystaw specjalnych w Niemczech planowanych w Roku Reformacji 2017.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/