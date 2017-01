Po spotkaniu Franciszka z Cyrylem dialog przyspieszył

RV / wer, Watykan, 2017-01-25

Fot. Stanisław Żywica

Spotkanie papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem na Kubie było wydarzeniem przełomowym w relacjach Stolicy Apostolskiej ze słowiańskimi Cerkwiami prawosławnymi – podkreśla o. Hyacinthe Destivelle OP odpowiedzialny w Watykanie za relacje z tymi właśnie Kościołami.

Podsumowując z okazji ekumenicznego tygodnia dokonania ostatnich dwunastu miesięcy, przypomina on, że Cerkiew Rosyjska jest największym pod względem liczebnym Kościołem prawosławnym. Ujawnia on również, że miejsce spotkanie papieża i patriarchy nie było przypadkowe. To patriarcha Cyryl chciał, aby spotkanie odbyło się z dala od kontynentu europejskiego, który mógłby zbyt mocno przywoływać polemiki i podziały między chrześcijanami.



O. Destivelle zauważa, że samo spotkanie na Kubie przyćmiło trochę podpisaną wówczas wspólną deklarację, a to właśnie wypracowanie tej deklaracji umożliwiło to wydarzenie. Wcześniejsze zabiegi o spotkanie papieża i patriarchy zostały udaremnione właśnie przez fakt, że nie udało się dojść do zgody, co do wspólnego dokumentu. Urzędnik Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan zaznacza, że deklaracja była pisana w duchu duszpasterskim i tak też należy ją odczytywać. Do użytych w niej słów nie można zatem przywiązywać nadmiernego znaczenia teologicznego, bo dialog teologiczny należy do kompetencji międzynarodowej komisji dwustronnej.



Francuski dominikanin, który wcześniej sam był duszpasterzem w Rosji, zauważa, że od czasu spotkania papieża z Cyrylem zintensyfikowały się wzajemne relacje. Jego zdaniem powinny się one rozwijać w trzech kierunkach: ekumenizmu świętych, ekumenizmu współpracy i ekumenizmu kulturalnego. W tym kontekście wspomina o wizytach kard. Kurta Kocha w Moskwie i metropolity Hilariona w Watykanie, o wzajemnych odwiedzinach młodych księży z Rosji i Rzymu czy wspólnych prawosławno-katolickich koncertach.





