Konferencja prasowa z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Redakcja, Warszawa, 2017-01-13

Fot. pixabay.com

Komisja Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej zaprasza do udziału w konferencji prasowej z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2017), która odbędzie się w poniedziałek 16 stycznia 2017 o godz. 11.00 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

W konferencji udział wezmą:



Bp Krzysztof Nitkiewicz,

- Przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu;



Bp Jerzy Samiec,

- Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsbsurskiego w RP, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej;



Ks. Sławomir Pawłowski,

-sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu;



Ks. Grzegorz Giemza,

- Dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej.



Tematyka konferencji:



1. Rola Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w ruchu ekumenicznym. Zaangażowanie Kościoła katolickiego w ekumenizm (bp Nitkiewicz).



2. Aktualne inicjatywy Polskiej Rady Ekumenicznej. Program obchodów 500. lecia Reformacji w Polsce (bp Samiec).



3. Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2017 r. (ks. Pawłowski).



4. Program obchodów Tygodnia w Warszawie (ks. Giemza).





