Malowane przez syryjskie dzieci rysunki nabyć można dzięki akcji papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Koszt jednej grafiki, to minimum 10 złotych. Dochód z akcji przeznaczony będzie na odbudowę zniszczonej podczas wojny szkoły w Maluli.

Grafiki przedstawiają wojnę, widzianą oczami najmłodszych. Na rysunkach znajdują się bomby, syryjskie flagi czy gołębie, które symbolizują pokój. Prace nawiązują też do zgody między religiami i do polityki międzynarodowej.



- Kupując rysunek, którego autorami są syryjskie dzieci, można pomóc nam w odbudowie szkoły w Maluli, która została zbombardowana - wyjaśniają organizatorzy. Dzięki wsparciu akcji, dzieci z Maluli będą mogły w przyszłości kontynuować naukę. - Zachęcamy do dobrowolnych ofiar - mówi KAI ks. Marcin Dąbrowski z PKWP. Duchowny dodaje, że koszt dostarczenia kartek z Syrii do Europy oraz przesyłki pod wskazany adres jest spory, stąd minimalna cena rysunku wynosi 10 zł.



Papieskie stowarzyszenie w kilku miastach Syrii, m.in. w Damaszku i Aleppo, zorganizowało "małe manifestacje pokojowe". Ich celem było zintegrowanie dzieci różnych wyznań, które doświadczają na co dzień wojny oraz wspólna modlitwa o pokój. Najmłodsi wspólnie się bawili, tańczyli, modlili i śpiewali.



Dzieci narysowały także milion kartek, które dzięki PKWP mogą stać się cegiełkami. Tysiąc z nich trafiło do Polski.



Młodzi Syryjczycy opowiadali też swoje historie. - Kiedy taki mały człowiek opowiada, że jego tatuś wyszedł z domu po chleb i już nie wrócił, bo wybuchła bomba, to chciałoby się wykrzyczeć ze wszystkich sił: dlaczego te dzieci cierpią? - mówi s. Annie, wolontariuszka PKWP.



Cała akcja nie skończyła się na apelu o pokój do wielkich tego świata. – Robimy naprawdę dużo, żeby te dzieci opisały lub narysowały na kartach, to co noszą w sercach, żeby pokazać młodym ludziom w Europie, jak ich rówieśnicy muszą cierpieć – opowiada pracownik stowarzyszenia. – Naszym celem jest dostarczenie tej korespondencji do Europy. Chcemy pokazać, że młodzi Syryjczycy są tacy sami jak nasza młodzież w Europie, tyle tylko, że doświadczają dramatu wojny.



Od początku konfliktu zbrojnego w Syrii w 2011 r. prawie 12 tys. syryjskich dzieci zginęło na skutek działań wojennych, a ponad dwa miliony nie chodzi do szkoły. Dawne budynki szkolne albo zostały zniszczone podczas bombardowań, albo są okupowane przez siły zbrojne. W dzisiejszej ogarniętej wojną Syrii nie ma szans na edukację, której miejsce zajęła przemoc, nienawiść i żądza zemsty.



Według danych UNICEF wojna w Syrii dotknęła ponad 8 mln dzieci. Ponad milion z nich podpisało petycję skierowaną do Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Unii Europejskiej, aby podjęły działania dążące do pokoju w ich kraju.



Od wojny w Syrii prężnie działają organizacje charytatywne, które zaopatrują mieszkańców tego regionu w żywność, bieżącą wodę, ubrania, lekarstwa, ogrzewanie czy schronienie. Pomoc Kościołowi w Potrzebie od 2011 r. przekazała 13 mln euro na pomoc dla Syrii.



Rysunek można zamówić w biurze PKWP i przy okazji złożyć dar na odbudowę szkoły. Akcja trwa do wyczerpania rysunków.

