Więźniowie przygotowali paczki dla potrzebujących rodzin

bgk / mz, Gębarzewo, 2016-12-23

Fot. pixabay.com

Więźniowie z Zakładu Karnego w Gębarzewie k. Gniezna podzielili się tym, co sami otrzymali, z potrzebującymi rodzinami. Kolejny raz przygotowali paczki i prezenty dla najmłodszych, które dziś osobiście wręczyli.

Przedsięwzięcie jest wspólnym pomysłem wychowawców ZK w Gębarzewie i pracowników Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

„Od kilku lat, wspólnie z Caritas, pomagamy najuboższym, których nie stać na prezenty czy upominki dla dzieci. Skazani dobrowolnie je przekazują, przygotowując świąteczne paczki z tego, co kupili lub otrzymali” – mówi Robert Nawrocki, wychowawca w ZK Gębarzewo.

Projekt jest realizowany od kilku lat. Skazani wkładają do wystawionego wcześniej pudła to, czym chcą się podzielić. Jak sami przyznają „niektórym się nie przelewa, ale gdy słyszą jaki jest cel, oddają, co mogą”.

„Rozumiemy sytuacje, w jakich znajdują się te rodziny. Sami też mieliśmy różne momenty w życiu i chcieliśmy zrobić trochę przyjemności dzieciom. W paczkach jest wszystko, co zebraliśmy na wypiskach: słodycze, czekolady, drobne rzeczy. Wszystkie są z kantyny więziennej, albo z tego, co otrzymało się z domu” – przyznał jeden z osadzonych, który dostarczył wraz z kolegą paczki do rodzin. Obaj mają przepustkę na święta. Jak mówią, dla tych, co zostają w więzieniu, to bardzo trudny czas.

„Jest tęsknota, gorycz rozstania, takie zwykłe, ludzkie rzeczy. Refleksje zawsze nam towarzyszą, ale będąc w więzieniu, nie każdy jest tam we właściwym miejscu. Inaczej to przeżywają ci, którzy są w zakładzie półotwartym, a inaczej tacy, którzy w zamkniętym” –przyznał drugi z więźniów.

Paczki trafiły do trzech gnieźnieńskich rodzin. Więźniowie wręczyli je najmłodszym osobiście wraz z najlepszymi życzeniami.

