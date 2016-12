Świąteczne przesłanie maronickiego arcybiskupa Damaszku

(KAI/RV) / bd, Damaszek, 2016-12-26

Fot. pixabay.com

W to Boże Narodzenie Syria wygląda bardziej jak stajenka (...). Jezus nie pozostaje sam w swojej biedzie - napisał abp Samir Nassar, maronicki ordynariusz Damaszku.

W specjalnym przesłaniu na Święta zwrócił uwagę na podobieństwo sytuacji jego ojczyzny do warunków, w jakich Boży Syn przyszedł na świat: ubóstwa, zimna, samotności. Wskazał na trudności tamtejszych dzieci urodzonych wśród spadających bomb, matek starających się zapewnić byt swoim rodzinom pozbawionym ojców, którzy zginęli w wojnie.

„Piekielny huk walk zagłusza anielskie «Gloria»” - stwierdził z bólem abp Nassar, ale dodał z nadzieją, że „w to Boże Narodzenie Jezus uśmiecha się do nagiego, opuszczonego syryjskiego dziecka, zapraszając je do swojej stajenki”. Wyraził też życzenia, aby Trzej Mędrcy przynieśli jego krajowi trzy konieczne teraz dary: „pokój, przebaczenie oraz współczucie”.

