43 tys. Polaków na papieskich audiencjach w 2016

W roku 2016 31,6 tys. Polaków wzięło udział w papieskich audiencjach środowych a 11 550 w 11 audiencjach jubileuszowych – podało Biuro Informacji dla Pielgrzymów Polskich w Rzymie.

Polacy stanowili w minionym roku 4,1 proc. uczestników audiencji środowych. Najwięcej Polaków było w kwietniu (ok. 5,5 tysiąca osób). Nieco mniej (ok. 5 tysięcy) w maju, wrześniu i październiku. Jednak najliczniejszą była sobotnia audiencja jubileuszowa 22 października, na której było obecnych ok. 8000 Polaków, uczestniczących w Narodowej Pielgrzymce zorganizowanej przez Episkopat Polski. Na przestrzeni minionych lat można mówić o obecności na papieskich audiencjach od 32-50 tys. Polaków. Ich udział procentowy zależy w znacznej mierze od ogólnej liczby pielgrzymów, wśród których tradycyjnie dominują Włosi.

Pielgrzymi pragnący wziąć udział w papieskich audiencjach proszeni są o zgłaszanie się do Biura Informacji dla Pielgrzymów Polskich w Rzymie przy Via Botteghe Oscure 15 (kościół polski p.w. św. Stanisława B.M.). Jest ono czynne w poniedziałek w godz. 9.00-13.00, we wtorek i czwartek 9.00-13.00 oraz 16.00-17.30, zaś w środę i piątek 16.00-17.30. Kontakt: tel./fax: 0039 066795347 wew. 222; e-mail: pielgrzym-roma@libero.it.

Można tam uzyskać informacje o aktualnym programie papieskich audiencji i celebracji; zgłosić swój udział w środowej audiencji generalnej i z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem zamówić karty wstępu (zgłoszone grupy zostaną wymienione podczas audiencji); uzyskać możliwość odprawienia Mszy św. przy grobie bł. Jana Pawła II w bazylice watykańskiej; zarezerwować termin na odprawienie Mszy św. w kościele polskim św. Stanisława B.M. (w pobliżu Placu Weneckiego); uzyskać informację o adresach domów pielgrzymów oraz pensjonatów w Rzymie i okolicach; uzyskać kontakt z wykwalifikowanym przewodnikiem po Rzymie, Watykanie i innych miejscach w całych Włoszech.

