Bal sylwestrowy w podziemiach katedry

mag/ mz, Warszawa, 2017-01-01

Fot. pixabay.com

- Bóg nieustannie ofiarowuje nam swoje błogosławieństwo czyli dar miłości, wierności i troski - podkreślił bp Marek Solaczyk. O północy biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył uroczystej mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana. Wzięli w niej udział uczestnicy balu sylwestrowego, który z okazji Nowego Roku zorganizowała dla swoich wiernych parafia katedralna.

W homilii bp Solarczyk podkreślił, że czas to przestrzeń szczególnego spotkania z Bogiem.

- Poprzez tajemnicę Zwiastowania i Narodzenia Jezusa Chrystusa ludzki czas "Chronos" połączył się z Bożym czasem "Kairos" sprawiając, że w życie człowieka wpisane zostało Boże błogosławieństwo, a więc obietnica Bożej wierności będąca potwierdzeniem, że On jest, że chroni i wspiera, że Jego łaska jest w stanie przemieniać, umacniać, odbudowywać, łączyć, czy być siłą miłości - powiedział duchowny.

Przywołując postać Najświętszej Maryi Panny zwrócił uwagę, że tym co pozwala Bogu wkroczyć w ludzkie życie i działać jest zgoda człowieka.

Bp Solarczyk przestrzegł również przed odczytywaniem różnych wydarzeń w oparciu jedynie o ludzką logikę.

"Jakże ważne by w naszym życiu nie było takich sytuacji w których westchniemy i po swojemu skomentujemy daną sytuacją wyrażając tym samym jedynie nasze, często bardzo wąskie spojrzenie. - Stańmy zatem dziś razem z Matką Bożą by potwierdzić, że chcemy dostrzegać Boże dzieła, i Boży czas w naszym życiu i by poprze to, On Jezus mógł także działać w życiu innych" - zachęcał biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

W noc sylwestrową w neogotyckich podziemiach świątyni bawiło się ponad 400 osób. Świętowanie kończącego się roku rozpoczął polonez.

"Nie można zapominać, że życie chrześcijańskie składa się zarówno z czasu modlitwy i pokuty, jak i z czasu radości, tak więc dobra zabawa to ważna sfera naszego życia. Potrzeba jednak, aby ją mądrze i po chrześcijańsku zagospodarować. W związku z tym zaprosiliśmy naszych parafian, aby wspólnie przy dobrej muzyce spędzić ten wieczór" - powiedział proboszcz parafii katedralnej ks. prałat Bogusław Kowalski.

Zwrócił uwagę, że jakość duszpasterstwa zależy w dużej mierze od klimatu w jakim ono się dokonuje.

"Tym co integruje parafię to różne wspólne inicjatywy, w które wpisuje się również ta noworoczna zabawa. Przygotowania do niej trwały od miesiąca. Najpierw było rozplanowanie pracy, później jedni jeździli na zakupy, inni gotowali potrawy, a jeszcze inni przygotowywali wystrój podziemi. To sprawia, że ludzi bliżej się poznają i zaczynają postrzegać parafię jako coś swojego i bliskiego" - podkreślił ks. Kowalski.

Wśród uczestników zabawy sylwestrowej była zarówno młodzież, małżeństwa z niedługim stażem jak i ludzie w podeszłym wieku. Zgodnie z tradycją część artystyczną, której mocnym punktem był kabaret, poprowadził sam proboszcz bazyliki katedralnej, znany ze swoich dowcipów. Odbyła się również loteria fantowa. Zabawa zakończyła się nad ranem.

