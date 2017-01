Wizyta papieża głównym wydarzeniem roku jubileuszowego w Fatimie

Fatima, 2017-01-03

Fot. pixabay.com

Jubileuszowy rok stulecia objawień maryjnych w Fatimie będzie obfitował w liczne wydarzenia religijne, kulturalne i naukowe. Większość z nich będzie mieć miejsce na terenie tego portugalskiego sanktuarium.

Głównym wydarzeniem roku jubileuszowego będzie w Fatimie majowa wizyta papieża Franciszka.

W marcu odbędą się pierwsze spośród kilku warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży. Z kolei na kwiecień zaplanowano duży, wielkanocny koncert muzyki sakralnej oraz przegląd chórów dziecięcych. W maju tymczasem zainaugurowana zostanie wystawa fotograficzna dotycząca współczesnej Fatimy.



Głównym wydarzeniem jubileuszowego roku będzie w Fatimie wizyta papieża Franciszka. Ojciec Święty przybędzie bezpośrednio z Rzymu, lądując na podfatimskim lotnisku usytuowanym w bazie wojskowej portugalskiej armii. Pielgrzymka papieska rozpocznie się późnym popołudniem 12 maja, a zakończy w następnym dniu po obiedzie, który papież zje w towarzystwie portugalskich biskupów. W Fatimie Franciszek weźmie udział w nocnym czuwaniu w kapliczce objawień, zaś nazajutrz poprowadzi Mszę świętą przy głównym ołtarzu usytuowanym przed bazyliką.



Franciszek będzie czwartym papieżem, który odwiedzi fatimskie sanktuarium. Pielgrzymowali do niego Paweł VI, Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. Kard. Jorge Bergoglio przed wstąpieniem na tron papieski nigdy nie gościł w Portugalii. Odwiedzając podczas swej podróży jedynie Fatimę, powtórzy wizytę Pawła VI z 1967 r., który przybył na 50. rocznicę objawień.



Cyklicznym koncertom i warsztatom muzyki sakralnej będą w roku jubileuszu towarzyszyć także wydarzenia naukowe. Pod koniec maja odbędzie się krajowe kolokwium dotyczące objawień maryjnych z 1917 r., a miesiąc później Międzynarodowy Kongres Stulecia Objawień zatytułowany “Przemyśleć Fatimę – interdyscyplinarne odczytanie orędzia”.



Głównym celem wydarzenia będzie zachęcenie naukowców, reprezentujących różne dziedziny wiedzy, do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji na temat objawień i orędzia fatimskiego. Współorganizatorem kongresu jest Wydział Teologii Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego, który współpracował już z sanktuarium w przygotowaniu kilku sympozjów, poprzedzających obchody stulecia objawień fatimskich.



W lipcu portugalskie sanktuarium ogłosi laureata nagrody dziennikarskiej za materiał dotyczący objawień w Fatimie. W sierpniu natomiast pod fragmentem Muru Berlińskiego usytuowanego nieopodal głównego placu odbędą się uroczystości wspomnienia upadku komunizmu w Europie.



Wydarzeniem zamykającym jubileuszowy rok objawień maryjnych w Fatimie będzie uroczysty koncert, który odbędzie się 13 października.



Portugalczycy mają też nadzieję, że w ciągu roku papież ogłosi błogosławioną siostrę Łucję dos Santos, zmarłą w lutym 2005 r. karmelitankę, która jako jedno z trojga dzieci uczestniczyła w objawieniach maryjnych w Fatimie w 1917 r. Diecezjalny etap jej procesu beatyfikacyjnego trwa i powinien zakończyć się w tym roku.



Objawienia w Fatimie rozpoczęły się 13 maja 1917 r. Trójce małych pasterzy przez pięć kolejnych miesięcy, zawsze w dniu 13., ukazywała się Maryja, za ich pośrednictwem prosząc ludzkość o nawrócenie i pokutę oraz przekazując im trzy tajemnice fatimskie.

