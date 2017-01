Wylosuj własnego patrona na 2017 r.

Każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych patronów. Dzięki stronie internetowej www.faustyna.pl, również każdy wierny może uczestniczyć w takim losowaniu.

Razem ze Świętym otrzymujemy roczną intencję do modlitwy i przesłanie, najczęściej z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny.

Tradycyjnie we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w nowym roku, odbywa się uroczyste losowanie rocznych patronów. Od 1 stycznia 2017 roku może to uczynić również każdy wierny, za pośrednictwem strony internetowej.



Wraz z patronem każda siostra otrzymuje także intencję, w której ma się modlić oraz przesłanie. Patronów losują także osoby związane ze Zgromadzeniem - kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze „Faustinum”, przyjaciele oraz uczestnicy grupy "Sanktuarium Bożego Miłosierdzia" na Facebooku.



- Niech święci Patronowie wspierają nas, niech pomagają coraz pełniej uczestniczyć w życiu i misji Jezusa objawiającego światu miłosierną miłość Boga! - zachęcają członkinie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.



Wielką wagę do tego wydarzenia przywiązywała św. Siostra Faustyna. "Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów - pisała w 'Dzienniczku'. – Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. Wtem słyszę głos w duszy: Jestem twoim patronem, czytaj. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: „Patron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”. Serce mi zadrgało z radości" – wyznała s. Faustyna.

